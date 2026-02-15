Türkiye'de binlerce çocuk kanser tanısı alıyor: Erken teşhis hayat kurtarıyor

Dünyada her yıl 15 yaşın altındaki 350 bin çocuk, Türkiye'de ise yaklaşık 4 bin kadar çocuk kanser tanısı alarak tedavi görüyor.

Çocukluk çağı kanserleri, tüm kanserlerin yüzde 1’ini oluştursa da erken tanı ve doğru tedaviyle yüksek oranda iyileşme sağlanıyor. Türkiye ve dünyada çocukluk çağında görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 30’unu lösemi oluşturuyor.

Güncel verilere göre, ülkemizde ikinci sırada beyin tümörü yer alıyor. Onu sırasıyla; lenfoma, nöroblastom, Wilms tümörü ve yumuşak doku sarkomları (rabdomiyosarkom) izliyor. Kemik, deri, göz ve karaciğer tümörleri ise daha nadir görünüyor. Erken teşhisin çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde başarı oranını artırdığını belirten onkologlar, gelişen teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde tedavide büyük başarılar elde edildiğini söyledi.

2010 yılında 11 yaşındayken kanser ile tanışan İbrahim İmamoğlu da bu çocuklardan sadece biri. "6’ncı sınıfa giderken, kanserle tanıştım. İlk zamanlar oldukça zorlandım ve günlerce ağladım" diyerek kanserle tanışmasından bahseden İmamoğlu, tedavi sürecine ilişkin şunları anlattı:

"Ama hiçbir şeyin değişmediğini anlayınca bu durumu kabullendim. Tedavilerim bittikten sonra zorla da olsa doktorumdan izin alıp okuluma döndüm. Ancak ne yazık ki, kanser tekrardan bana misafir oldu. Bu sefer süreç daha zorluydu, ilik nakli olmam gerekiyordu ama uygun donör bulunamadı. Hayal kırıklığına uğramıştım ama bir yerlerde beni bekleyen bir UMUT var diye düşünerek kendimi toparladım. İlik bulunamayınca kemoterapi aldım ve kanseri atlattım. Eğitim hayatıma devam edip, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü kazandım. Aynı dönemde kardeşlerim de öğrenciydi ve ailem maddi olarak zor durumdaydı. Burs arayışına girdim ve arkadaşım vasıtasıyla Kanserle Çocuklar Vakfı'yla (KAÇUV) tanışarak, eğitimine devam edip kanser tedavisi olanlara burs desteği verdiğini duydum. Başvurdum ve kabul aldım. Kısa süre içinde KAÇUV gönüllüsü oldum. Umudun somut bir örneği olarak, hastane etkinliklerine katıldım, çocuklarla ve ailelerle bir araya geldim."