Türkiye'de binlerce çocuk kanser tanısı alıyor: Erken teşhis hayat kurtarıyor
Her yıl binlerce çocuk kanser tanısı alırken, erken teşhis ve gelişen tedavi yöntemleri sayesinde iyileşme oranları yüzde 80’lerin üzerine çıkıyor. Uzmanlar, tıbbi ilerlemenin yanı sıra psikososyal desteğin de tedavinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek "Umut, dayanışmayla güçleniyor" dedi.
Dünyada her yıl 15 yaşın altındaki 350 bin çocuk, Türkiye'de ise yaklaşık 4 bin kadar çocuk kanser tanısı alarak tedavi görüyor.
Çocukluk çağı kanserleri, tüm kanserlerin yüzde 1’ini oluştursa da erken tanı ve doğru tedaviyle yüksek oranda iyileşme sağlanıyor. Türkiye ve dünyada çocukluk çağında görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 30’unu lösemi oluşturuyor.
Güncel verilere göre, ülkemizde ikinci sırada beyin tümörü yer alıyor. Onu sırasıyla; lenfoma, nöroblastom, Wilms tümörü ve yumuşak doku sarkomları (rabdomiyosarkom) izliyor. Kemik, deri, göz ve karaciğer tümörleri ise daha nadir görünüyor. Erken teşhisin çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde başarı oranını artırdığını belirten onkologlar, gelişen teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde tedavide büyük başarılar elde edildiğini söyledi.
2010 yılında 11 yaşındayken kanser ile tanışan İbrahim İmamoğlu da bu çocuklardan sadece biri. "6’ncı sınıfa giderken, kanserle tanıştım. İlk zamanlar oldukça zorlandım ve günlerce ağladım" diyerek kanserle tanışmasından bahseden İmamoğlu, tedavi sürecine ilişkin şunları anlattı:
"Ama hiçbir şeyin değişmediğini anlayınca bu durumu kabullendim. Tedavilerim bittikten sonra zorla da olsa doktorumdan izin alıp okuluma döndüm. Ancak ne yazık ki, kanser tekrardan bana misafir oldu. Bu sefer süreç daha zorluydu, ilik nakli olmam gerekiyordu ama uygun donör bulunamadı. Hayal kırıklığına uğramıştım ama bir yerlerde beni bekleyen bir UMUT var diye düşünerek kendimi toparladım. İlik bulunamayınca kemoterapi aldım ve kanseri atlattım. Eğitim hayatıma devam edip, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü kazandım. Aynı dönemde kardeşlerim de öğrenciydi ve ailem maddi olarak zor durumdaydı. Burs arayışına girdim ve arkadaşım vasıtasıyla Kanserle Çocuklar Vakfı'yla (KAÇUV) tanışarak, eğitimine devam edip kanser tedavisi olanlara burs desteği verdiğini duydum. Başvurdum ve kabul aldım. Kısa süre içinde KAÇUV gönüllüsü oldum. Umudun somut bir örneği olarak, hastane etkinliklerine katıldım, çocuklarla ve ailelerle bir araya geldim."
Morel ve sosyal destek çok önemli
Çocukluk çağı kanserleri tüm kanserlerin yalnızca yüzde 2 ila 4’ünü oluştursa da hastalığın hızlı seyri nedeniyle erken tanı ve doğru tedavi hayati önem taşıyor. Bugün gelinen noktada çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık üçte ikisi tamamen iyileşebiliyor; bazı türlerde bu oran yüzde 80’in üzerine çıkıyor. 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü kapsamında #sarıyıfarket etiketiyle farkındalık çalışmaları yürüten KAÇUV, çocuk dostu tedavi ortamlarının yaygınlaştırılması ve psikososyal destek hizmetlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, lösemide iyileşme oranlarının yüzde 75–80’e, bazı alt tiplerde yüzde 90’ın üzerine çıktığını belirterek, “Hedefe yönelik akıllı ilaçlar ve immünoterapiler sayesinde tedavi başarısı arttı'' dedi. Yıldız, bir çocuğun kendini güvende hissetmesinin, oyun oynayabilmesinin ve ailesinin ayakta kalabilmesinin tedavi sürecini doğrudan etkilediğini vurgulayarak, moral ve sosyal desteğin tedavinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.
Uzun süren halsizlik dikkate alınmalı
Uzmanlara göre çocukluk çağı kanserlerinde belirtiler hastalığın türüne göre değişiyor. Ancak uzun süren halsizlik, sık enfeksiyonlar, açıklanamayan kilo kaybı, kemik ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve karın bölgesinde belirgin büyümeler önemli uyarı işaretleri arasında yer alıyor. Erken tanı hayat kurtarıyor.