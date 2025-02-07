Türkiye'de bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2025 Türkiye hava durumu
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde kalmayı sürdürüyor. Peki bugün Türkiye'de hava nasıl? Bölgelere göre hava durumu tahminleri haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Özellikle Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güneyi ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.
RÜZGAR DURUMU
Rüzgar, genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, ancak Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde esebilir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevrelerinde, ayrıca Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde, Malatya’nın güneyinde ve Adıyaman’ın kuzeyinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı önlem alınmalıdır.
BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
- İstanbul: 7°C, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur
- Edirne: 6°C, çok bulutlu
- Sakarya: 3°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
- İzmir: 9°C, çok bulutlu
- Denizli: 8°C, çok bulutlu
- Kütahya: 0°C, çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Osmaniye’de sağanak yağış, Kahramanmaraş çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
- Adana: 12°C, çok bulutlu
- Antalya: 14°C, çok bulutlu
- Mersin: 12°C, çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir.
- Ankara: 4°C, çok bulutlu
- Konya: 2°C, sabah saatlerinde kar yağışlı
- Sivas: -2°C, aralıklı kar yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış, iç kesimlerde kar bekleniyor.
- Samsun: 4°C, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar
- Trabzon: 7°C, yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Kastamonu: 2°C, kıyı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Güneybatı kesimleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinde kar yağışı görülecek. Malatya’nın güneyinde kuvvetli kar yağışı olabilir.
- Erzurum: -2°C, çok bulutlu
- Van: 4°C, çok bulutlu
- Malatya: 1°C, yer yer kuvvetli kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
- Diyarbakır: 6°C, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
- Gaziantep: 3°C, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
- Mardin: 5°C, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Akdeniz’de kuvvetli fırtına, Marmara, Güney Ege ve Doğu Karadeniz’de fırtına, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Van Gölü’nde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.