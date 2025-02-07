Türkiye'de bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2025 Türkiye hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güneyi ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgar, genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, ancak Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde esebilir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevrelerinde, ayrıca Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde, Malatya’nın güneyinde ve Adıyaman’ın kuzeyinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı önlem alınmalıdır.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İstanbul: 7°C, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur

7°C, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur Edirne: 6°C, çok bulutlu

6°C, çok bulutlu Sakarya: 3°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

İzmir: 9°C, çok bulutlu

9°C, çok bulutlu Denizli: 8°C, çok bulutlu

8°C, çok bulutlu Kütahya: 0°C, çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Osmaniye’de sağanak yağış, Kahramanmaraş çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Adana: 12°C, çok bulutlu

12°C, çok bulutlu Antalya: 14°C, çok bulutlu

14°C, çok bulutlu Mersin: 12°C, çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir.

Ankara: 4°C, çok bulutlu

4°C, çok bulutlu Konya: 2°C, sabah saatlerinde kar yağışlı

2°C, sabah saatlerinde kar yağışlı Sivas: -2°C, aralıklı kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış, iç kesimlerde kar bekleniyor.

Samsun: 4°C, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar

4°C, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar Trabzon: 7°C, yağmur ve karla karışık yağmurlu

7°C, yağmur ve karla karışık yağmurlu Kastamonu: 2°C, kıyı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneybatı kesimleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinde kar yağışı görülecek. Malatya’nın güneyinde kuvvetli kar yağışı olabilir.

Erzurum: -2°C, çok bulutlu

-2°C, çok bulutlu Van: 4°C, çok bulutlu

4°C, çok bulutlu Malatya: 1°C, yer yer kuvvetli kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Diyarbakır: 6°C, aralıklı karla karışık yağmur ve kar

6°C, aralıklı karla karışık yağmur ve kar Gaziantep: 3°C, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar

3°C, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar Mardin: 5°C, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Akdeniz’de kuvvetli fırtına, Marmara, Güney Ege ve Doğu Karadeniz’de fırtına, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Van Gölü’nde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.