Türkiye'de bulunan ve alınıp satılabilen elektrikli arabalar nelerdir? Elektrikli araba alırken nelere dikkat etmek gerekir? Elektrikli araba mı hibrit araba mı daha mantıklı?

Elektrikli araçlar, son yıllarda Türkiye’de ve dünyada otomotiv sektöründe hızla yayılan bir trend haline gelmiştir.

Çevre dostu özellikleri, yakıt tasarrufu sağlamaları ve teknolojik gelişmelerle entegre olmaları nedeniyle Türkiye'deki kullanıcılar arasında da büyük ilgi görmektedir.

Bu makalede, Türkiye’de satılan elektrikli araçların özellikleri, avantajları ve dezavantajları, hibrit ve fosil yakıt kullanan araçlarla karşılaştırmaları ile sıfır ve ikinci el elektrikli araç satın alırken dikkat edilmesi gereken unsurları detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

TÜRKİYE'DE SATILAN ELEKTRİKLİ ARAÇ LİSTESİ

Türkiye’de satışa sunulan elektrikli araç modelleri, son yıllarda hızla artmıştır. Aşağıda, Türkiye'de satılan ve tercih edilen elektrikli araçların listesini bulabilirsiniz:

TESLA ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Tesla Model S

Tesla Model X

BMW ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

BMW i3

BMW iX3

BMW i4

BMW iX

MERCEDES-BENZ ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQS

AUDİ ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Audi e-tron

Audi Q4 e-tron

Audi e-tron GT

PORSCHE ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Porsche Taycan

Porsche Taycan Cross Turismo

VOLKSWAGEN ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.4

HYUNDAİ ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Hyundai Kona Electric

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq Electric

RENAULT ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Renault ZOE

Renault Megane E-Tech Electric

NİSSAN ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Nissan Leaf

MİNİ ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Mini Cooper SE Electric

VOLVO ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Volvo XC40 Recharge

Volvo C40 Recharge

JAGUAR ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Jaguar I-Pace

PEUGEOT ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Peugeot e-208

Peugeot e-2008

CİTROËN ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Citroën ë-C4

Citroën Ami (mikro araba)

DACİA ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Dacia Spring Electric

FİAT ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Fiat 500 Electric

SKODA ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ

Skoda Enyaq iV

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlara sahip araçlardan farklı olarak bir elektrik motoru ile çalışır.

Bu motor, araç içerisindeki büyük bataryalardan güç alarak hareket eder.

Türkiye'de satılan elektrikli araçların genel özellikleri şunlardır:

Sıfır Emisyon: Elektrikli araçlar, egzoz borusu olmadığından sıfır emisyon üretir.

Bu da çevreye zararlı karbon salınımlarını önemli ölçüde azaltır.

Daha Az Gürültü: Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlara göre çok daha sessizdir.

Bu durum şehir içi trafiğinde gürültü kirliliğini azaltır.

Yüksek Tork ve Hızlanma Kapasitesi: Elektrik motorları anlık tork sağlar, bu da aracın hızlanma performansını artırır.

Pek çok elektrikli araç, düşük hızlardan itibaren hızlı tepki verebilir.

Daha Az Bakım Gerektirir: Elektrikli motorlar, içten yanmalı motorlar kadar karmaşık değildir.

Yağ değişimi gibi düzenli bakım gerektiren parçaları olmadığından bakım maliyetleri daha düşüktür.

Regeneratif Frenleme: Elektrikli araçlarda, frenleme esnasında ortaya çıkan enerjiyi bataryaya geri kazanım sağlayan sistemler bulunur.

Bu sayede enerji verimliliği artırılır.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN AVANTAJLARI

Elektrikli araçlar birçok avantaj sunmaktadır.

Türkiye'de artan elektrikli araç satışlarını etkileyen başlıca avantajlar şu şekildedir:

Çevre Dostu: Sıfır emisyon ürettikleri için çevre kirliliğini azaltmada önemli bir rol oynarlar.

Türkiye’nin büyük şehirlerindeki hava kirliliği sorunu düşünüldüğünde bu büyük bir avantajdır.

Düşük Yakıt Maliyeti: Elektrikli araçlar, fosil yakıt kullanan araçlara kıyasla enerji tüketiminde büyük tasarruf sağlar.

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının yüksek olduğu göz önüne alındığında, elektrikli araçlar kullanıcılara büyük ekonomik avantaj sunar.



Devlet Teşvikleri: Türkiye'de elektrikli araçlar için ÖTV indirimi gibi çeşitli teşvikler uygulanmaktadır.

Bu teşvikler, elektrikli araçların maliyetini düşürerek daha cazip hale getirir.

Sessiz ve Konforlu Sürüş: Elektrikli motorların sessiz çalışması, konforlu bir sürüş deneyimi sunar.

Trafikte daha az gürültüyle seyahat etmek, hem sürücü hem de çevre için olumlu bir özelliktir.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN DEZAVANTAJLARI

Ancak, her teknoloji gibi elektrikli araçların da bazı dezavantajları mevcuttur:

Yüksek Başlangıç Maliyeti: Elektrikli araçlar, fosil yakıt kullanan araçlara kıyasla başlangıçta daha pahalıdır.

Türkiye’de satılan birçok elektrikli aracın fiyatı, benzer özelliklerdeki fosil yakıtlı araçların üzerinde kalmaktadır.

Sınırlı Menzil: Elektrikli araçların menzili, içten yanmalı motorlara sahip araçlara göre daha kısıtlıdır.

Türkiye'de uzun mesafeli yolculuklar planlayan sürücüler için bu, önemli bir engel olabilir.



Şarj İstasyonlarının Azlığı: Türkiye’de henüz yaygın bir şarj istasyonu ağı bulunmamaktadır.

Özellikle küçük şehirlerde veya kırsal alanlarda elektrikli araç şarj etmek zorlayıcı olabilir.

Uzun Şarj Süresi: Elektrikli araçlar, fosil yakıtlı araçlara kıyasla daha uzun süre şarj gerektirir.

Bu da uzun yolculuklar esnasında sık sık durma ve bekleme gerektirebilir.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN HİBRİT VE FOSİL YAKITLI ARAÇLARDAN FARKLARI

Elektrikli araçlar, hibrit ve fosil yakıtlı araçlarla karşılaştırıldığında belirgin farklar ortaya çıkar:

1. Elektrikli Araçlar / Fosil Yakıtlı Araçlar:

Çevre Dostu Olma: Elektrikli araçlar sıfır emisyon ile çalışırken, fosil yakıtlı araçlar karbon salınımı yapar ve çevreyi kirletir.

Yakıt Maliyeti: Elektrik, fosil yakıtlara göre daha ucuz bir enerji kaynağıdır.

Elektrikli araçlar, Türkiye gibi yüksek akaryakıt fiyatlarının olduğu ülkelerde ekonomik avantaj sağlar.

Performans: Elektrikli araçlar anlık tork sağladığından düşük hızlarda daha iyi hızlanma performansı sunar.

Elektrikli Araçlar / Hibrit Araçlar:

Tam Elektrikli Sistem: Elektrikli araçlar sadece elektrik motoru ile çalışırken, hibrit araçlar hem elektrik motoru hem de içten yanmalı motor kullanır.

Menzil: Hibrit araçlar, elektrikli araçlara göre daha uzun menzil sunar çünkü benzin veya dizel desteği de vardır.

Emisyon: Hibrit araçlar, sadece içten yanmalı motor kullanan araçlara göre daha az emisyon üretse de elektrikli araçlara kıyasla daha fazla çevre kirliliğine neden olur.

SIFIR VE İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Elektrikli araç satın almak isteyen kullanıcıların, sıfır veya ikinci el araç alırken bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir:

Batarya Durumu: Elektrikli araçların en önemli parçası bataryadır.

İkinci el bir elektrikli araç satın alırken, bataryanın durumu dikkatlice incelenmelidir.

Batarya kapasitesindeki azalma, aracın menzilini ciddi oranda düşürebilir.

Şarj İstasyonu Ağı: Türkiye'de şarj altyapısının durumu göz önünde bulundurularak, yaşadığınız bölgeye yakın şarj istasyonları olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

Yazılım Güncellemeleri: Elektrikli araçların teknolojik özellikleri nedeniyle yazılım güncellemeleri büyük önem taşır.

Araç üreticisinin düzenli güncellemeler sunup sunmadığı ve bu güncellemelerin hangi özellikleri geliştirdiği araştırılmalıdır.

Garanti ve Servis İmkânları: Elektrikli araçlar, geleneksel araçlara göre daha az bakım gerektirse de, Türkiye'deki yetkili servislerin durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Özellikle batarya garantisinin ne kadar süre geçerli olduğu sorgulanmalıdır.

İkinci El Piyasası: Elektrikli araçların ikinci el piyasası, fosil yakıtlı araçlara göre daha dar olabilir.

Bu yüzden ikinci el bir araç alırken, değer kaybı oranlarını göz önünde bulundurmak önemlidir.