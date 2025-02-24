Türkiye'de çocuk olmanın ağırlığı: İş cinayetleri, evlilik, istismar, suça sürüklenme

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz ve artan suç oranları en çok çocukları etkiledi.

Ailesi yoksulluk çeken 170 binden fazla çocuk ailesinden koparılma riski ile karşı karşıya kalırken milyonlarca çocuk eğitimden sağlığa, en temel alanlarda hayata adeta bir sıfır geride başlamak zorunda kaldı.

CHP’nin, “Bir Utanç Tablosu: İstatistiklerle Çocuk” raporu da Türkiye’deki çocukların içinde bulunduğu olumsuz tabloyu ortaya koydu. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı raporda zorla evlendirmelerden istismar vakalarına kadar, çocukları etkileyen birçok başlık ele alındı.

HER GÜN EN AZ İKİ DOĞUM:

Raporun en çarpıcı bulgularından biri, çocuk yaşta gebeliklerin geldiği korkunç noktayı ortaya koyan bulgu oldu. 2002 yılı itibarıyla en az 18 bin 412 çocuk doğum yaptı. Raporda, TÜİK’in 2023 yılı verileri de paylaşıldı. TÜİK verilerine göre, 2023 yılında 15 yaşından küçük olan ve doğum yapan çocuk sayısı 130 ile ifade edildi.

Bugünün BirGün'ü

EVLENDİRİLEN ÇOCUKLAR:

Rapora göre, 2023 yılında Türkiye’de 10 bin 471 kız, 706 da erkek çocuk evlendirildi. 2002-2024 yılları arasında evlenen 16-17 yaş grubundaki çocuk sayısının ise 789 bin 27 olduğu belirtildi.

İŞ CİNAYETLERİ:

Raporda, İSİG verilerinden de yararlanıldı. Rapora geçirilen İSİG verilerine göre, 2013-2023 döneminde en az 671 çocuk, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

SUÇA SÜRÜKLENENLER:

BirGün’ün suça sürüklenen çocuklarla ilgili haberi de raporda kayda geçirildi. Türkiye'de, en temel ihtiyaçları karşılanamayan ve suça sürüklenen çocuk sayısının 2023 yılında 178 bin 834 olduğu belirtildi. Suça sürüklendiği için emniyet birimine getirilen çocuk sayısı 2021 ve 2022 yıllarında ise sırasıyla 132 bin 943 ve 206 bin 853 olarak sıralandı.

ÇOCUK İSTİSMARI:

Türkiye’nin kanayan yarası çocuk istismarı verileri de rapora yazıldı. Adalet Bakanlığı’nın verilerinin paylaşıldığı raporda, 2006 yılında 2 bin 414 olan çocuk istismarı dava dosya sayısının, 2023'te 31 bin 216’ya yükseldiği bildirildi. 2004-2023 döneminde çocuk istismarı kapsamında açılan dava sayısının ise 309 bin 483 olduğu kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET:

Erdoğan’ın ilk kez Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılı itibarıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması ile açılan davalarda sanık olan çocuk sayısı da dikkati çekti. 2014 yılında yalnızca bir olan çocuk sanık sayısı, 2023’te 257 olarak kaydedildi ve toplamda bin 634’ye yükseldi.

“KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK”

Rapora yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li İlgezdi, şunları söyledi:

“AKP iktidarı boyunca çocukların eğitimi, sağlığı, güvenliği için tek bir ciddi adım atılmadı. Doğum yapan çocuklardan istismara uğrayan çocuklara, çalıştırılan çocuklardan suça sürüklenen çocuklara kadar her alanda bu iktidarın ihmali var. Bu bir hükümetin değil, bir sistemin çöküşüdür. Çocuklarımızı korumak için bir saniye bile kaybedecek vaktimiz yok.”