Türkiye'de de forma giyen Babangida trafik kazası geçirdi, durumu kritik

Gençlerbirliği ve Ajax formaları giyen Nijeryalı eski futbolcu Tijani Babangida trafik kazası geçirdi. Tijani'nin hayati tehlikesi devam ederken kardeşi Ibrahim Babangida hayatını kaybetti.

Bir dönem Gençlerbirliği'nde oynayan Nijeryalı eski futbolcu Tijani Babangida, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Ajax forması giydiği 5 sezonda adını tüm dünyaya duyuran ve 1998 Dünya Kupası performansıyla da takdir toplayan Tijani Babangida, kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Ibrahim Babangida ile birlikte Nijerya'da büyük bir trafik kazası geçirdi.

Kaza iki gün önce Nijerya’da Kaduna'dan Zaria'ya giden otoyolda meydana geldi. Tijani Babangida'nın kardeşi Ibrahim Babangida, kazada hayatını kaybetti.

50 yaşındaki Tijani'nin hayati tehlikesi devam ederken eşi ve bir çalışanının da hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Nijerya Futbol Federasyonu Babangida'nın bilincinin yerinde olduğunu duyurdu.

Nijerya Profesyonel Futbolcular Birliği Genel Sekreteri Emmanuel Babayaro yaptığı açıklamada "Kaduna-Zaria Eoad otoyolunda korkunç bir araba kazası geçiren başkanımız Tijani Babangida için dua edelim" dedi.

Tijani Babangida 36 kez Nijerya milli takımı formasını giyerken 5 gol kaydetmişti. Atlanta 96 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Nijerya takımının bir parçasıydı. Tijani, 2001 yılında Gençlerbirliği'nde kiralık olarak oynamıştı.