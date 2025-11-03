Türkiye'de de oynamıştı: Eski basketbolcu Stimac siyasi eylemleri nedeniyle tutuklandı

Eski Sırp milli basketbolcu ve aktivist Vladimir Stimac, dün gece Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasının önünde katıldığı eylem nedeniyle tutuklandı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı (MUP) yaptığı açıklamada, Sırp Parlamentosu önünde 'kamu düzenini bozmak ve olay çıkarmakla suçladıkları' 37 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu. Bakanlık ayrıca, aynı eylemleri gerçekleştirdiği iddia edilen diğer kişilerin de arandığını belirtti.

Hükümet yanlısı gazeteler ise Stimac’ın gün boyu Parlamento önünde şiddeti kışkırttığı iddiasıyla Belgrad Yüksek Kamu Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındığını yazdı. Stimac daha sonra tutuklandı.

Stimac, Türkiye'de Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom, Fenerbahçe ve Banvit formaları giymişti.