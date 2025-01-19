Türkiye'de de satılıyor: Ünlü markanın şampuanında bakteri tespit edildi

ABD merkezli şampuan markası Amika'nın Mirrorball High Shine şampuanında bağışıklık sistemi düşük bireyler için tehlikeli olan Pluralibacter gergoviae adlı bakteri tespit edildi.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'de de satışı olan markanın ürünleri, dünya genelindeki Walmart, Sephora, Amazon gibi büyük mağaza raflarından geri çağrıldı.

Denbighshire Ticaret Standartları adlı X hesabının paylaşımına göre, ürünlerde Pluralibacter gergoviae bakterisinin bulunduğunu tespit ettikten sonra, marka 980 binden fazla sayıda bulunan mirrorball high shine ve koruma şampuanlarını geri çağırma kararı aldı.

Bakterinin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı açıklanırken, aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerde benzer bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Şirket, alüminyum şişelerde ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki şampuanların geri çağırma kapsamında olduğunu duyurdu.

Product Recall for Amika Mirrorball High Shine + Protect Antioxidant Shampoo presenting a microbiological risk.https://t.co/qrLrDSW8Eg pic.twitter.com/BZElqXcWxy — Denbighshire Trading Standards (@DenbighshireTr1) January 8, 2025

ENFEKSİYON RİSKİ

Bağımsız bir toksikoloji grubunun değerlendirmesine göre, sağlıklı bireyler için ciddi bir sağlık riski bulunmuyor. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf veya cildi hasarlı kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı vurgulandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, şampuanla ilgili geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Şirket ise ürün kullanımına bağlı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmediğini belirtse de, tüketicilere ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını tavsiye etti. Para iadesi veya ürün değişimi için üreticiyle iletişime geçilmesi önerildi.