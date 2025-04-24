Türkiye'de deprem riski en az olan iller hangileri?

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye bir kez daha deprem tehlikesiyle yüzleşti.

Cumhuriyet tarihinde çok sayıda yıkıcı deprem yaşayan Türkiye'de, birçok kent riskli deprem bölgeleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLLER

Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde ve çevresinde yer alan iller deprem riski yüksek iller olarak ön plana çıkıyor. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, 1.derece deprem bölgesi iller; Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Dersim, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay olarak sıralanıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, deprem riskinin en yüksek olduğu iller ise Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Düzce, Bolu, Adapazarı, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa.

Grafik: AFAD

DEPREM AÇISINDAN AZ RİSKLİ İLLER

Türkiye’de en az riskli iller 3. ve 4.dereceli deprem bölgeleri. Türkiye risk haritasına göre 4.derece deprem bölgesi olan Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bartın, Sinop, Niğde, Edirne, Kırklareli, Niğde, Konya, Mardin, Şanlıurfa. Ayrıca 3.derece deprem bölgesi olarak kabul edilen; Sivas, Kayseri, Mersin, Kilis, Ankara, Yozgat, Nevşehir, Gümüşhane de Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hatları üzerinde ve çevresindeki şehirlere göre daha az risk taşıyor.