Türkiye'de deprem riski en az olan iller hangileri?
AFAD raporlarına göre, Türkiye'de 23 ilin deprem risk seviyesi düşük. Buna göre, Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bartın, Sinop, Niğde, Edirne, Kırklareli, Niğde, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Sivas, Kayseri, Mersin, Kilis, Ankara, Yozgat, Nevşehir ve Gümüşhane deprem riski az olan kentler arasında yer alıyor.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye bir kez daha deprem tehlikesiyle yüzleşti.
Cumhuriyet tarihinde çok sayıda yıkıcı deprem yaşayan Türkiye'de, birçok kent riskli deprem bölgeleri arasında yer alıyor.
TÜRKİYE’DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLLER
Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde ve çevresinde yer alan iller deprem riski yüksek iller olarak ön plana çıkıyor. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, 1.derece deprem bölgesi iller; Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Dersim, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay olarak sıralanıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, deprem riskinin en yüksek olduğu iller ise Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Düzce, Bolu, Adapazarı, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa.
DEPREM AÇISINDAN AZ RİSKLİ İLLER
Türkiye’de en az riskli iller 3. ve 4.dereceli deprem bölgeleri. Türkiye risk haritasına göre 4.derece deprem bölgesi olan Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bartın, Sinop, Niğde, Edirne, Kırklareli, Niğde, Konya, Mardin, Şanlıurfa. Ayrıca 3.derece deprem bölgesi olarak kabul edilen; Sivas, Kayseri, Mersin, Kilis, Ankara, Yozgat, Nevşehir, Gümüşhane de Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hatları üzerinde ve çevresindeki şehirlere göre daha az risk taşıyor.
TÜRKİYE’DEKİ FAY HATLARI
Türkiye’de üç farklı bölgede aktif fay hattı bulunuyor. Bu fay hattı üzerinde ve çevresinde yer alan iller deprem açısından en fazla risk taşıyan yerler olarak ön plana çıkıyor. Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu Türkiye’nin aktif fay hatları olurken Doğu Anadolu Fay Hattı Bingöl Karlıova’dan başlayarak Hatay üzerinden Suriye’ye kadar uzanıyor.
Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda yakın tarihte meydana gelen üç büyük deprem; 1939 yılında 7.9 büyüklüğündeki Erzincan Depremi, 17 Ağustos 1999’da gerçekleşen 7.6 şiddetindeki Gölcük Depremi, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi olarak sıralanıyor.
1998 Adana Depremi, 2003 Bingöl Depremi, 2010 ve 2020 Elazığ Depremi ve son olarak 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş ve Gaziantep Depremleri Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşmiş afetler olarak öne çıkıyor.