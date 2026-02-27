Türkiye'de en çok kar eden bankalar belli oldu: İlk 10'da hangi bankalar var?

Alım gücünün her geçen gün düştüğü, enflasyonun yükseklerde seyrettiği Türkiye'de bankalar karlarına kar katmaya devam ediyor.

Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlenen verilere göre; Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, DenizBank ve Kuveyt Türk en büyük 10 banka olarak sıralandı.

EN ÇOK KÂR EDEN BANKALAR

2025’te en yüksek net kârı 161,5 milyar lirayla Ziraat Bankası açıkladı. Garanti BBVA 110,6 milyar lirayla ikinci, VakıfBank 70,1 milyar lirayla üçüncü oldu. Türkiye İş Bankası 67,4 milyar lira, Akbank ise 57,2 milyar lira kâr elde etti.

AKTİF BÜYÜKLÜK 38 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

En büyük 10 bankanın toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 38 trilyon liraya ulaştı. Ziraat Bankası 8,5 trilyon liralık aktif büyüklükle ilk sıradaki yerini korudu. Onu 5,4 trilyon lirayla VakıfBank, 4,6 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası ve 4,3 trilyon lirayla Halkbank izledi. Böylece dört bankanın aktif büyüklüğü 4 trilyon liranın üzerine çıktı.

Kuveyt Türk, aktif büyüklük bazında ilk 10’da yer alan tek katılım bankası oldu.

MEVDUAT VE ÖZ KAYNAKLAR DA ARTTI

Bankacılık sektörünün en büyük fon kaynağı olan mevduat ve katılım fonları 24,8 trilyon liraya yükseldi. İlk 10 bankanın toplam mevduatı bir yılda yüzde 40 artış gösterdi. Mevduatta da Ziraat Bankası 5,4 trilyon lirayla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu 10 bankanın öz kaynak toplamı ise yüzde 57 artarak 3,2 trilyon lirayı aştı. Öz kaynak büyüklüğünde de Ziraat Bankası ilk sırada bulunuyor.

Veriler, yüksek enflasyon ve kredi genişlemesinin sürdüğü bir dönemde bankacılık sektörünün kârlılığını koruduğunu ortaya koyuyor.