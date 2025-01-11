Türkiye'de en düşük sıcaklık, Hacıömerli Mahallesi'nde kaydedildi

Erzurum ve Ardahan'da dondurucu soğuk hava, Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

Gece termometrelerin sıfırın altında 13,4 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, park halindeki araçların camları buz tuttu.

Cami bahçelerindeki şadırvanların da buzla kaplandığı kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de en düşük sıcaklık, sıfırın altında 24,9 derece ile Erzurum'da Tekman ilçesinin kırsal Hacıömerli Mahallesi'nde kaydedildi.

KARS VE ARDAHAN

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü.

Akyaka ilçesinde de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla bitkiler ve ağaçlar beyaza büründü.

Öte yandan etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Ardahan'da da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde sis ve kırağı oluştu.