Türkiye'de en varlıklı ve en düşük ge­lir dilimleri arasında 51 bin dolar fark var

Türkiye'de, nüfu­sun en varlıklı ve en düşük ge­lirli yüzde10’luk dilimleri ara­sında 51,2 bin dolarlık (12,3 kat) fark olduğu belirlendi.

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, bugünkü yazısında, "Yüksek enflasyon düşük kurun da etkisiyle kişi başı gelir son üç yılda 6 bin dolar artarken, en alt ve en üst gelir dilimleri arasında tam 12,3 katlık fark bulunuyor" dedi.

Bakır, şöyle devam etti: "Türkiye’de son yıllarda yüksek düzeyde seyre­den enflasyona karşılık, düşük kurun da etkisiyle kişi başına milli gelir kâğıt üzerin­de dolar cinsinden katlanarak rekor düzeye ulaşırken, nüfu­sun en varlıklı ve en düşük ge­lirli yüzde10’luk dilimleri ara­sında 51,2 bin dolarlık (12,3 kat) fark olduğu belirlendi."

Naki Bakır, yazısında şunları kaydetti: "En üst gelir dilimindeki 8,8 milyonluk nüfus Almanya, Bel­çika, Avusturya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinin ortalama refah düzeyini yaşarken, en alt gelirdeki aynı sayıdaki nüfusun refah düzeyi yaklaşık olarak Do­ğu Afrika ülkesi Cibuti ile Kuzey Afrika ülkeleri Fas ve Tunus’a denk bulunuyor. En üst gelir grubunda 55 bin doları aşan kişi başı gelir, en alt dilimde ise 4 bin dolarlar dolayında kalıyor."

"Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) revize ederek yeniden yayımladığı verilere göre üretim yöntemiyle cari fi­yatlarla gayri safi yurt içi hası­la (GSYH), 2024 yılında yüzde 64,6 artarak 44 trilyon 587,2 milyar TL’ye çıktı" diyen Bakır, şunları söyledi:

2024 yılı or­talamasında 32,83 TL olan or­talama dolar kuru ile de GSYH, 1 trilyon 358,3 milyar dolar ol­du. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) ile belirle­nen nüfus sayısına geçici ko­ruma kapsamındaki Suriyeli­ler de eklenerek 88 milyon 629 bin kişi olarak belirlenen 2024 sonu nüfus sayısı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre kişi başına GSYH 503 bin 76 TL’ye ve ABD doları cinsinden de 15.325 dolara ulaştı. Buna göre de Türkiye yüksek enflasyon-düşük kurun da des­teğiyle son üç yılda 6 bin dolar dolayında büyüyen kişi başına milli geliri ile, Dünya Bankası sınıflandırmasında “yüksek gelirli ülkeler” liginde yerini aldı."

Bakır, yazısında şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülke ortalamasında kişi başına milli gelir 16 bin doları aşarken, gelire göre sıralı yüzde 10’luk dilimler bazında bakıldığında ise çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Nüfus dilimleri bazında kişi başına gelir alt alta sıralandığında, adeta dünya ülkeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik sıralamasındaki orantısız tabloya benzer bir görüntü ortaya çıkıyor. Başka deyişle, gelire göre her bir nüfus dilimi başka ülke ortalamaları ile eşleştirilirse Türkiye adeta farklı gelişmişlik düzeylerinde ülke halklarını kendi bünyesinde barındıran bir ülke görüntüsü veriyor."