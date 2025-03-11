Türkiye'de en yaygın soyadları ve isimler belli oldu

Türkiye'de 2024 yılında en yaygın soyadı "Yılmaz", erkek ismi "Mehmet", kadın ismi ise "Fatma" oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, "Yılmaz" soyadını taşıyanların sayısı 1 milyon 174 bin 516 olarak kayıtlara geçti. Soyadı "Kaya" olanların sayısı 894 bin 360, "Demir" soyadlıların sayısı ise 871 bin 107 kişi olarak tespit edildi.

Diğer yaygın kullanılan 7 soyadı ve kullanan kişi sayısı ise şöyle: "Çelik 714 bin 184 kişi, Yıldız 693 bin 634 kişi, Şahin 685 bin 727 kişi, Yıldırım 664 bin 229 kişi, Öztürk 585 bin 53 kişi, Aydın 579 bin 161 kişi, Özdemir 554 bin 724 kişi."

Listenin devamında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıktı.

EN ÇOK KULLANILAN İSİMLER

Türkiye genelinde en çok yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında, "Mehmet" ismi 1 milyon 285 bin 141 kişiyle listenin başında yer aldı. Onu, 1 milyon 66 bin 554 kişiyle Mustafa ve 863 bin 817 kişiyle "Ahmet" takip etti.

Ayrıca, "Ali" ismi 742 bin 542 kişi tarafından kullanılırken, "Hüseyin" ve "Hasan" isimleri sırasıyla 577 bin 808 ve 537 bin 184 kişiyle öne çıktı. Listenin devamında "Murat" 529 bin 21, "Yusuf" 524 bin 246, "İbrahim" 508 bin 362 ve "İsmail" ise 438 bin 668 kişiyle en yaygın isimler arasında yer aldı.

Sıralamada Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Süleyman, Hakan ve Adem gibi isimler öne çıkarken, Metin en yaygın kullanılan 30'uncu isim olarak listede bulunuyor.

EN ÇOK KULLANILAN KADIN İSMİ FATMA

Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise "Fatma" oldu. Bu isme sahip 1 milyon 164 bin 268 kişi bulunuyor. Onu, 915 bin 587 kişinin taşıdığı "Ayşe", 784 bin 176 kişiyle "Emine" isimleri izledi.

Bunun yanı sıra "Hatice" ismi 714 bin 977 kişi tarafından, "Zeynep" ismi 704 bin 355 kişi tarafından kullanılıyor.

"Elif" adını taşıyanların sayısı 553 bin 984 olarak kayıtlara geçerken, "Meryem", "Merve", "Zehra" ve "Esra" isimleri sırasıyla 319 bin 635, 293 bin 302, 268 bin 273 ve 248 bin 215 kişiyle en yaygın isimler arasında bulunuyor.

Ayrıca, sıralamada "Özlem", "Büşra", "Yasemin", "Melek", "Hülya", "Sultan", "Kübra", "Dilek", "Leyla" ve "Rabia" gibi isimleri kullananların sayısı da dikkati çekti.