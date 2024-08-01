Türkiye'de geçen yıl 41 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuldu

Türkiye’de geçtiğimiz yıl 41 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuldu. Erkeklerde 100 bin kişide 41,7 oranıyla dünyada akciğer kanserinin en sık saptandığı ülkelerden biriyiz. Türkiye’de tanı konulan hastaların 34 binini erkekler, 7 biniyse kadınlardan oluşuyor.

1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri Günü nedeniyle açıklama yapan Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, akciğer kanserinin dünya genelinde ve ülkemizde en yaygın ve en ölümcül kanser türlerinden biri olduğunu söyledi.

Çuhadaroğlu "Bu nedenle erken teşhis ve tedavi süreçleri büyük önem taşımaktadır. Akciğer kanserinin erken teşhisi, tedavi başarı oranını artırmakta ve hastaların yaşam sürelerini uzatmaktadır. Ancak, erken evrelerde belirtilerin genellikle hafif veya belirsiz olması nedeniyle, birçok hasta ileri evrede teşhis edilmektedir. Düzenli sağlık kontrolleri ve akciğer kanserine özgü tarama testleri, erken teşhis için en etkili yöntemlerdir. Özellikle sigara içen ve mesleki olarak risk altında bulunan bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Göksel ise şunlar söyledi:

"Akciğer kanseri vakalarının yüzde 85'inden hâlâ sigara sorumludur. Bu nedenle sigarayı bırakma akciğer kanserini önlemede en etkili yöntemlerden. Ayrıca, iş yerlerinde ve evlerde hava kalitesinin artırılması, zararlı gaz ve kimyasallara maruziyetin azaltılması da önemli koruyucu tedbirler arasındadır."

- Akciğer kanseri, 2022'de yaklaşık 1.8 milyon ölümle kanserden kaynaklanan ölümler arasında en yüksek paya sahip.

- Bu, toplam kanser ölümlerinin yüzde 18.7'sini oluşturmakta.

- 2022'de dünya genelinde yaklaşık 2.48 milyon yeni akciğer kanseri vakası tespit edildi.

- Akciğer kanserine yakalanan kişilerin 34 binini erkekler, 7 binini ise kadınlar oluşturuyor.