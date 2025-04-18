"Türkiye'de Geçinmek" sempozyumu 19-20 Nisan’da Maltepe'de

Haber Merkezi

Ayrıntı Dergi ve Ayrıntı Yayınları'nın düzenlediği "Türkiye’de Geçinmek" sempozyumu 19-20 Nisan’da Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

2 gün sürecek sempozyumda, "yoksulluk, borçluluk, güvencesizlik, barınma krizi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve neoliberal politikaların gündelik yaşamdaki yansımaları" gibi konular ele alınacak. Sempozyumda BirGün yazarları Feray Aytekin Aydoğan, Selçuk Candansayar, Aziz Çelik de konuşmalar gerçekleştirecek.

19 Nisan saat 10.00'daki açılış konuşmalarının ardından ilk konuşmayı Prof. Dr. Necmi Erdoğan "Yoksulluk, Geçim Derdi ve Düzene Geçinme: İdare Etme Sanatının Sınırları" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.

Günün ikinci oturumunda, Cüneyt Eren, Berkay Kabalay ve Cansu Tekin sosyalliğin güvencesizlik içinde nasıl yeniden üretildiğine odaklanacak. AVM işçileri örneğinden neoliberal kentin barınma krizine, borçluluğun sömürü mekanizmalarına kadar uzanan bu oturum, sınıf deneyimini kent ve emek ekseninde ele alacak.

19 Nisan’ın son oturumu, kadınların ve çocukların yoksullukla kurduğu özgül ilişkileri ele alacak. Yağmur Yıldırım, Hacer Foggo ve Feray Aytekin Aydoğan, barınma hakkından eğitime, yoksulluğun cinsiyetli boyutlarını tartışacak.

20 Nisan Pazar günü sabah oturumunda, Kayıhan Pala, Ejder Akgün Yıldırım ve Selçuk Candansayar yoksulluğun bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmasını ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini gündeme taşıyacak. “Çaresizlik hastalıkları” başlığı altında, yoksulluğun tıbbi ve psikolojik boyutları tartışmaya açılacak.

Öğleden sonraki oturumda ise Ahmet Bekmen, Metin Özuğurlu, Özgün Akduran ve Aziz Çelik, neoliberal birikim rejiminin geçinme üzerindeki etkilerini değerlendirecek. Karşılaştırmalı ülke analizlerinden yerel yönetim bütçelerine, asgari ücret tartışmalarından sosyal harcamalara uzanan geniş bir perspektif sunulacak.

Konferansın kapanış konuşmasını, Erdem Yörük “Yoksulluk ve Sınıf: Taban Siyasetinin Öznesi Olmak” başlığıyla yapacak. Yörük, sınıf siyasetinin güncel dönüşümünü ve yoksullukla mücadelede tabandan gelen hareketlerin potansiyelini tartışacak.

İki gün boyunca Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek sempozyuma katılım ücretsiz.