"Türkiye'de her iki kişiden birinin kredi kartı borcu maaşını geçti"

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yurttaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarına dikkati çekerek, "Ülkemizin en borçlu dönemindeyiz. İki kişiden birinin kredi kartı borcu maaşını geçti. 20 Şubat haftasında bireysel kredi borçları 3 trilyon 147,8 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise 3 trilyon 22 milyar lira oldu. Merkez Bankası’nın verilerine göre Eylül 2025 itibariyle yurttaşların varlık yönetim şirketlerine 101 milyar lira borcu bulunuyor. Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarıyla birlikte yurttaşın toplam finansal borcu 6 trilyon 270 milyar lirayı buldu" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yurttaşların günden güne artan kredi ve kredi kartı borçlarına işaret etti.

Batık kredilerde 2025 yılında yaşanan hızlı büyümenin bu yılın ilk aylarında da aynı hızla da devam ettiğini belirten Başevirgen, "Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler 20 Şubat haftasında 6,3 milyar lira daha artarak 646,2 milyar liraya çıktı. 2025 yılında yüzde 101 oranında artan batık kredilerde daha yılın başında geçen yılın son haftasına göre yüzde 11,8 oranında büyüme yaşandı" ifadelerini kullandı.

Yurttaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının ise 13 -20 Şubat haftasında 6 trilyon 169 milyar lirayı bulduğunu gündeme getiren Başevirgen, "Ülkemizin en borçlu dönemindeyiz. İki kişiden birinin kredi kartı borcu maaşını geçti. Söz konusu haftada bireysel kredi borçları 3 trilyon 147,8 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise 3 trilyon 22 milyar lira oldu. Merkez Bankası’nın verilerine göre Eylül 2025 itibariyle yurttaşların varlık yönetim şirketlerine 101 milyar lira borcu bulunuyor. Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarıyla birlikte yurttaşın toplam finansal borcu 6 trilyon 270 milyar lirayı buldu" diye konuştu.

Başevirgen, "Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edemediği için icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise 20 Şubat itibariyle 271,7 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolündeki borçların tümümün de bankalar tarafından satılan batık krediler olduğu dikkate alındığında sistemdeki batık bireysel kredi ve kredi kartı borçları 373 milyar lirayı buldu" dedi.

"DERDEST BULUNAN TOPLAM DOSYA SAYISI 1 MİLYON 715 BİN ADET ARTTI"

Başevirgen "İcra dairelerine 1 Ocak– 27 Şubat 2026 günleri adasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2025 yılının aynı günlerine göre 9 bin adet artarak 1 milyon 721 bin oldu. İcra dairelerine geçen yıl bu dönemde 1 milyon 712 bin yeni dosya gelmişti. Bu dönemde 1 milyon 399 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı 2025 yılına göre 32 bin adet arttı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 27 Şubat itibariyle 24 milyon 316 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 715 bin adet arttı" ifadelerini kullandı.