Türkiye'de HIV vakalarının yarısı teşhis bile alamıyor!

Türkiye’de HIV/AIDS vakaları son 10 yılda 12 kat arttı ve uzmanlara göre ülkede “sessiz bir pandemi” yaşanıyor.

Her yıl ortalama 6 bin kişiye teşhis konulsa da bu, gerçek vakaların ancak yarısını oluşturuyor; diğer yarısı fark edilmeden topluma virüs bulaştırmaya devam ediyor.

Uzmanlar damgalanma korkusu nedeniyle test yaptırmaktan kaçınıldığını, gençler arasında artışın hızlandığını ve buluşma sitelerinin riski büyüttüğünü vurguluyor.

Tedavinin Türkiye’de ücretsiz olmasına rağmen en büyük sorun yetersiz test sayısı ve geç teşhis.

"SESSİZ BİR PANDEMİ"

Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, HIV/AIDS’in Türkiye için “sessiz bir pandemi” olduğunu söyleyen HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND) Başkanı Prof. Dr. Ömer Fehmi Tabak, şüpheli davranışta bulunan kişilerin damgalanma korkusu ile test yaptırmaya gitmediklerini belirterek, “Türkiye’de AIDS salgınını ‘pozitif olduğum öğrenilirse işimden, ailemden, özel hayatımdan olurum’ korkusu büyütüyor. Bu çekinceyle insanlar test yaptırmaya gitmiyor; hastalığını bilmediği için başkalarına da bulaştırıyor. Vakalar çoğunlukla ileri safhada başka hastalıklarla, daha ağır tablolarla karşımıza geliyor. Bu hastalıklar ensefalit dediğimiz kafaiçinde su toplanması ya da bazı kanserler oluyor. Çünkü virüs bağışıklık sistemini çökertiyor ve diğer hastalıklar ortaya çıkıyor. Bazen de bir ameliyat öncesinde yapılan kan testlerinde tesadüfen yakalanıyor. Her enfeksiyon hastalıkları kliniğinde bu şekilde yatan en az 2-3 hasta bulunuyor. Oysa hastalığı basit bir testle yakalamak ve tedavi etmek mümkün” dedi.

"TEDAVİ İLE VİRAL YÜK BASKILANDIĞINDA HIV CİNSEL YOLLA BULAŞMAZ"

HIV AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED) Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal “Bilimsel olarak bugün biliyoruz ki, erken dönemde başlanan tedavi ile viral yük baskılandığında HIV cinsel yolla bulaşmaz; bunu B=B yani ‘Belirlenemeyen = Bulaştırmayan’ şeklinde ifade ediyoruz. Bu konudaki tek sorunumuz vakayı yakalamak. Bunun için de yapılabilecek tek olay, test yapmak. HIV ile mücadelede en kritik adım, toplumda doğru bilgiyle farkındalığın artırılmasıdır. Kilit gruplarda düzenli tarama, erken tanı ve tedaviye yönlendirme hem bireysel sağlığı korur hem de toplumdaki genel HIV yükünü azaltır” diye konuştu.