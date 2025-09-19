Türkiye'de iki kişiden 1'i güvende değil

Küresel araştırma şirketi Gallup, Güvenlik Raporu 2025'i yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de yaşayanların sadece yüzde 52'si gece sokakta tek başına yürürken kendini güvende hissediyor. Bu oran, dünya ortalaması olan yüzde 73'ün oldukça gerisinde. Türkiye, yalnızca Batı ülkelerinin değil, Nijerya, Lübnan ve Filistin gibi ülkelerin de arkasında kaldı.

Haber Hürriyeti'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, küresel ölçekte 144 ülkede yapılan araştırma, cinsiyetler arasındaki güvenlik algısı farkına da dikkat çekiyor. Kadınların yalnızca yüzde 67'si gece sokakta kendini güvende hissettiğini belirtirken, erkeklerde bu oran yüzde 78'e çıkıyor. Türkiye'ye ilişkin kadın-erkek ayrımı raporda yer almasa da dünya genelindeki veriler, güvenlik algısında toplumsal cinsiyet farkının belirgin olduğunu ortaya koyuyor.

SİNGAPUR ZİRVEDE

Singapur, yüzde 98 ile listenin zirvesinde yer alırken, Güney Afrika yüzde 33 ile en düşük güvenlik algısına sahip ülke oldu. Türkiye, Hukuk ve Düzen Endeksi'nde ise 79 puanla Ruanda'nın bir basamak altında yer aldı.

Rapora göre cinsiyet temelli güvenlik algısı farkları da dikkat çekici seviyede kalmaya devam ediyor. Raporda şöyle denildi:

"Küresel olarak kadınların %67'si gece tek başına yürürken kendini güvende hissettiğini belirtirken, erkeklerde bu oran %78. 100'den fazla ülke ve bölgede, cinsiyetler arasındaki güvenlik algısı farkı 10 puanın üzerinde."