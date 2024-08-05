Türkiye'de köpek balığı var mı? Türkiye'de hangi tür köpek balıkları var?

Yaz aylarının gelmesi ve denize girme sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye'de köpek balığı var mı sorusu araştırılıyor. Denizlerin en iyi avcılarından biri olan köpek balıkları hakkında yurttaşlar ise Türkiye'de hangi tür köpek balıkları var sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Türkiye'de köpek balığı var mı? Türkiye'de hangi tür köpek balıkları var? İşte Türkiye'de yaşayan köpek balığı türleri ve saldırgan olup olmadıklarına dair detaylar.

Havaların ısınması ve denize girme sezonunun açılmasıyla birlikte Doğu Akdeniz'de ve Türkiye'de köpek balığı var mı sorusu yurttaşların gündeminde. Geçtiğimiz dönemlerde Mısır'da 23 yaşındaki Rus Vladimir Popov'ın köpek balığı saldırısı sebebiyle yaşamını kaybetmesi sebebiyle Türkiye'de hangi tür köpek balıkları var, saldırgan mı sorusu denize girecek yurttaşlar tarafından araştırılıyor.

TÜRKİYE'DE KÖPEK BALIĞI VAR MI?

Akdeniz ve Türkiye kıyıları da tüm denizlerde olduğu köpek balıklarına ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizde çarpıcı köpek balığı saldırıları kayıtlara çok geçmemiş olsa da 1891 yılından itibaren tutulan kayıtlarda yurttaşların denize girdiği kalabalık noktalarda gözlemlendiği kayıt altına alınmıştır.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi‘nden Prof. Dr. Deniz Ayas'ın gerçekleştirdiği araştırmaya göreyse Türkiye‘nin denizlerindeki köpekbalıklarının popülasyonunda son 50 yılda yüzde 90 oranında bir azalma olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE'DE HANGİ TÜR KÖPEK BALIKLARI VAR?

Türkiye kıyalarında 36 ile 48 arasında yaşayan köpekbalığı türü vardır. Ülkemiz kıyılarında varlığı kayıt altına alınmış başlıca köpek balığı türleri şu şekilde:

Büyük beyaz köpekbalığı (Carcharodon carcharias): Akdeniz’de bulunan dünyanın en büyük köpekbalığı türlerinden biridir.

Mavi köpekbalığı (Prionace glauca): Akdeniz’de yaygındır.

Küt burunlu camgöz (Dalatias licha): Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de bulunur.

Yutucu köpekbalığı (Centrophorus uyato): Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de yaşar.

Çekiç başlı köpekbalığı (Sphyrna zygaena): Akdeniz ve Karadeniz’de görülür.

Kemerli köpekbalığı (Rhinobatos rhinobatos): Akdeniz ve Karadeniz’de yaşar.

Domuz köpekbalığı (Mustelus mustelus): Akdeniz ve Karadeniz’de bulunur.

Kaplan kum köpekbalığı (Carcharias taurus)

Siyah uçlu köpekbalığı (Carcharhinus limbatus)

Kum köpekbalıkları (Carcharhinus plumbeus)

Sivriburun camgöz (Carcharhinus brevipinna)

Bakır köpekbalığı (Carcharhinus brachyurus),

Pamuk balığı (Prionace glauca)

TÜRKİYE'DE KÖPEK BALIĞI SALDIRISI RİSKİ VAR MI?

7 Haziran 2023'te Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında bir köpek balığının Rus bir turiste saldırısının ardından açıklama yapan Deniz biyoloğu Dr. Mert Gökalp “Onların evini yok eden biziz, kıyıları talan edip balıkları tüketen ve köpek balıklarını avlayan biziz. Kıyılarımızda olma olasılığı çok düşük. Bunca yıllık dalış hayatımda keler dışında, üremeye gelen kum köpek balıkları dışında görmedim” dedi.