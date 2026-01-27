Türkiye'de kutlanan önemli gün ve haftalar (2026 GÜNCEL)

Türkiye’de yıl boyunca kutlanan önemli gün ve haftalar, toplumsal farkındalık oluşturma, tarih bilincini güçlendirme ve kültürel değerleri yaşatma açısından büyük önem taşır. “Önemli gün ve haftalar nelerdir?”, “Türkiye’de kutlanan özel günler” ve “ay ay önemli günler listesi” gibi aramalar her yıl milyonlarca kişi tarafından yapılmaktadır. Bu içerikte, ülkemizde kutlanan tüm önemli gün ve haftaları eksiksiz şekilde, Ocak’tan Aralık’a ay ay sıralı olarak bulabilirsiniz.

OCAK AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Veremle Savaş Eğitimi Haftası – Ocak ayının ilk Pazartesi günü

Enerji Tasarrufu Haftası – Ocak ayının ikinci haftası

Beyaz Baston Körler Haftası – 7-14 Ocak

Çalışan Gazeteciler Günü – 10 Ocak

İdareciler Günü – 10 Ocak

Cüzam Haftası – 25-31 Ocak

Dünya Gümrük Günü – 26 Ocak

ŞUBAT AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Dünya Sigarayı Bırakma Günü – 9 Şubat

Sevgililer Günü – 14 Şubat

Sivil Savunma Günü – 28 Şubat

MART AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Yeşilay Haftası – 1-7 Mart

Dünya Kadınlar Günü – 8 Mart

İstiklal Marşı’nın Kabulü – 12 Mart

Dünya Tüketiciler Günü – 15 Mart

Şehitler Günü – 18 Mart

Çanakkale Zaferi – 18 Mart

Yaşlılara Saygı Haftası – 18-24 Mart

Nevruz Bayramı – 21 Mart

Orman Haftası – 21-26 Mart

Dünya Şiir Günü – 21 Mart

Dünya Su Günü – 22 Mart

Dünya Meteoroloji Günü – 23 Mart

Dünya Verem Günü – 24 Mart

Dünya Tiyatrolar Günü – 27 Mart

Kütüphane Haftası – Mart ayının son Pazartesi günü

Vergi Haftası – Mart ayının son haftası

NİSAN AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası – 1-7 Nisan

Avukatlar Günü – 5 Nisan

Sağlık Haftası – 8-14 Nisan

Polis Teşkilatının Kuruluşu – 10 Nisan

Turizm Haftası – 15-22 Nisan

Ebeler Haftası – 21-28 Nisan

Kutlu Doğum Haftası – 20-26 Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan

Kardeşlik Haftası – 28 Nisan - 4 Mayıs

MAYIS AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Trafik Haftası – Mayıs ayının ilk Cumartesi günü

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası – 4-10 Mayıs

Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı – 6 Mayıs

Danıştay ve İdari Yargı Haftası – 10 Mayıs

Müzeler Haftası – 10-16 Mayıs

Sakatlar Haftası – 10-16 Mayıs

Hemşirelik Haftası – 12-18 Mayıs

Dünya Eczacılık Günü – 14 Mayıs

Dünya Çiftçiler Günü – 14 Mayıs

Yeryüzü İklim Günü – 15 Mayıs

Hava Şehitlerini Anma Günü – 15 Mayıs

Dünya Telekomünikasyon Günü – 17 Mayıs

Gençlik Haftası – 19-25 Mayıs

Dünya Süt Günü – 21 Mayıs

İstanbul’un Fethi – 29 Mayıs

Dünya Sigarasız Günü – 31 Mayıs

Dünya Hostesler Günü – 31 Mayıs

HAZİRAN AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Dünya Çevre Günü – 5 Haziran

Çevre Koruma Haftası – Haziran ayının ikinci Pazartesi günü

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü – 17 Haziran

Dünya Mülteciler Günü – 20 Haziran

Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü – 26 Haziran

TEMMUZ AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Kabotaj ve Denizcilik Günü – 1 Temmuz

Nasrettin Hoca Şenlikleri – 5-10 Temmuz

Dünya Nüfus Günü – 11 Temmuz

Gazeteciler ve Basın Bayramı – 24 Temmuz

AĞUSTOS AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Zafer Bayramı – 30 Ağustos

EYLÜL AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Dünya Barış Günü – 1 Eylül

Halk Sağlığı Haftası – 3-9 Eylül

İlköğretim Haftası – Eylül ayının üçüncü haftası

Şehitler ve Gaziler Günü – 19 Eylül

Şehitler ve Gaziler Haftası – 19 Eylül’ü içine alan hafta

İtfaiyecilik Haftası – 25 Eylül - 1 Ekim

Dil Bayramı – 26 Eylül

Dünya Turizm Günü – 27 Eylül

EKİM AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Dünya Yaşlılar Günü – 1 Ekim

Camiler ve Din Görevlileri Haftası – 1-7 Ekim

Dünya Habitat Günü – Ekim ayının ilk Pazartesi günü

Dünya Konut Günü – Ekim ayının ilk Pazartesi günü

Dünya Mimarlık Günü – Ekim ayının ilk Pazartesi günü

Dünya Çocuk Günü – Ekim ayının ilk Pazartesi günü

Hayvanları Koruma Günü – 4 Ekim

Dünya Uzay Haftası – 4-10 Ekim

Ahilik Haftası – Ekim ayının ikinci Pazartesi günü

Dünya Posta Günü – 9 Ekim

Dünya Ruh Sağlığı Günü – 10 Ekim

Ankara’nın Başkent Oluşu – 13 Ekim

Dünya Standartlar Günü – 14 Ekim

Dünya Gıda Günü – 16 Ekim

Dünya Yoksullukla Mücadele Günü – 17 Ekim

Birleşmiş Milletler Günü – 24 Ekim

Kızılay Haftası – 28 Ekim - 4 Kasım

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim

Dünya Tasarruf Günü – 31 Ekim

KASIM AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Türk Harf Devrimi Haftası – 1-7 Kasım

Organ Nakli Haftası – 3-9 Kasım

Dünya Şehircilik Günü – 8 Kasım

Dünya Çocuk Kitapları Haftası – Kasım ayının ikinci Pazartesi günü

Atatürk’ün Ölüm Günü – 10 Kasım

Atatürk Haftası – 10-16 Kasım

Dünya Diyabet Günü – 14 Kasım

Dünya Çocuk Hakları Günü – 20 Kasım

Diş Hekimleri Günü – 22 Kasım

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası – 22 Kasım’ı içine alan hafta

Öğretmenler Günü – 24 Kasım

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü – 25 Kasım

ARALIK AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI

Dünya AIDS Günü – 1 Aralık

Köleliğin Yasaklanması Günü – 2 Aralık

Dünya Engelliler Günü – 3 Aralık

Vakıflar Haftası – 3-9 Aralık

Dünya Madenciler Günü – 4 Aralık

Kadın Hakları Günü – 5 Aralık

Uluslararası Sivil Havacılık Günü – 7 Aralık

Dünya İnsan Hakları Günü – 10 Aralık

İnsan Hakları Haftası – 10 Aralık’ı içine alan hafta

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası – 12-18 Aralık

Yoksullarla Dayanışma Haftası – 12-18 Aralık

Dünya Kooperatifçilik Günü – 21 Aralık

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi – 27 Aralık

Türkiye’de kaç tane önemli gün ve hafta vardır?

Türkiye’de yıl boyunca onlarca önemli gün ve hafta kutlanmaktadır. Bu günler sağlık, eğitim, çevre, tarih ve toplumsal farkındalık temalarını kapsar.

Okullarda kutlanan önemli gün ve haftalar hangileridir?

23 Nisan, 29 Ekim, 10 Kasım, Yeşilay Haftası ve Kütüphane Haftası gibi günler okullarda en sık kutlanan özel günler arasındadır.

Önemli gün ve haftalar neden kutlanır?

Bu günler; toplumsal bilinç oluşturmak, tarihsel olayları hatırlatmak ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla kutlanır.

Türkiye'de kutlanan önemli gün ve haftalar, toplumsal hafızayı canlı tutan ve ortak değerleri güçlendiren özel zamanlardır. Bu rehber, ay ay tüm önemli günleri eksiksiz şekilde sunarak arama yapanlar için kapsamlı bir başvuru kaynağı oluşturur.