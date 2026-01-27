Türkiye'de kutlanan önemli gün ve haftalar (2026 GÜNCEL)
Türkiye’de önemli gün ve haftalar hangileridir, ay ay listesi var mı? Okullarda kutlanan önemli gün ve haftalar nelerdir ve hangi tarihlerde yapılır? Resmî ve özel günler ile önemli haftaların anlamları nelerdir? 2026 önemli gün ve haftalar listesi haberimizde.
Türkiye’de yıl boyunca kutlanan önemli gün ve haftalar, toplumsal farkındalık oluşturma, tarih bilincini güçlendirme ve kültürel değerleri yaşatma açısından büyük önem taşır. “Önemli gün ve haftalar nelerdir?”, “Türkiye’de kutlanan özel günler” ve “ay ay önemli günler listesi” gibi aramalar her yıl milyonlarca kişi tarafından yapılmaktadır. Bu içerikte, ülkemizde kutlanan tüm önemli gün ve haftaları eksiksiz şekilde, Ocak’tan Aralık’a ay ay sıralı olarak bulabilirsiniz.
OCAK AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Veremle Savaş Eğitimi Haftası – Ocak ayının ilk Pazartesi günü
- Enerji Tasarrufu Haftası – Ocak ayının ikinci haftası
- Beyaz Baston Körler Haftası – 7-14 Ocak
- Çalışan Gazeteciler Günü – 10 Ocak
- İdareciler Günü – 10 Ocak
- Cüzam Haftası – 25-31 Ocak
- Dünya Gümrük Günü – 26 Ocak
ŞUBAT AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Dünya Sigarayı Bırakma Günü – 9 Şubat
- Sevgililer Günü – 14 Şubat
- Sivil Savunma Günü – 28 Şubat
MART AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Yeşilay Haftası – 1-7 Mart
- Dünya Kadınlar Günü – 8 Mart
- İstiklal Marşı’nın Kabulü – 12 Mart
- Dünya Tüketiciler Günü – 15 Mart
- Şehitler Günü – 18 Mart
- Çanakkale Zaferi – 18 Mart
- Yaşlılara Saygı Haftası – 18-24 Mart
- Nevruz Bayramı – 21 Mart
- Orman Haftası – 21-26 Mart
- Dünya Şiir Günü – 21 Mart
- Dünya Su Günü – 22 Mart
- Dünya Meteoroloji Günü – 23 Mart
- Dünya Verem Günü – 24 Mart
- Dünya Tiyatrolar Günü – 27 Mart
- Kütüphane Haftası – Mart ayının son Pazartesi günü
- Vergi Haftası – Mart ayının son haftası
NİSAN AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası – 1-7 Nisan
- Avukatlar Günü – 5 Nisan
- Sağlık Haftası – 8-14 Nisan
- Polis Teşkilatının Kuruluşu – 10 Nisan
- Turizm Haftası – 15-22 Nisan
- Ebeler Haftası – 21-28 Nisan
- Kutlu Doğum Haftası – 20-26 Nisan
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan
- Kardeşlik Haftası – 28 Nisan - 4 Mayıs
MAYIS AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Trafik Haftası – Mayıs ayının ilk Cumartesi günü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası – 4-10 Mayıs
- Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı – 6 Mayıs
- Danıştay ve İdari Yargı Haftası – 10 Mayıs
- Müzeler Haftası – 10-16 Mayıs
- Sakatlar Haftası – 10-16 Mayıs
- Hemşirelik Haftası – 12-18 Mayıs
- Dünya Eczacılık Günü – 14 Mayıs
- Dünya Çiftçiler Günü – 14 Mayıs
- Yeryüzü İklim Günü – 15 Mayıs
- Hava Şehitlerini Anma Günü – 15 Mayıs
- Dünya Telekomünikasyon Günü – 17 Mayıs
- Gençlik Haftası – 19-25 Mayıs
- Dünya Süt Günü – 21 Mayıs
- İstanbul’un Fethi – 29 Mayıs
- Dünya Sigarasız Günü – 31 Mayıs
- Dünya Hostesler Günü – 31 Mayıs
HAZİRAN AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Dünya Çevre Günü – 5 Haziran
- Çevre Koruma Haftası – Haziran ayının ikinci Pazartesi günü
- Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü – 17 Haziran
- Dünya Mülteciler Günü – 20 Haziran
- Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü – 26 Haziran
TEMMUZ AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Kabotaj ve Denizcilik Günü – 1 Temmuz
- Nasrettin Hoca Şenlikleri – 5-10 Temmuz
- Dünya Nüfus Günü – 11 Temmuz
- Gazeteciler ve Basın Bayramı – 24 Temmuz
AĞUSTOS AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Zafer Bayramı – 30 Ağustos
EYLÜL AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Dünya Barış Günü – 1 Eylül
- Halk Sağlığı Haftası – 3-9 Eylül
- İlköğretim Haftası – Eylül ayının üçüncü haftası
- Şehitler ve Gaziler Günü – 19 Eylül
- Şehitler ve Gaziler Haftası – 19 Eylül’ü içine alan hafta
- İtfaiyecilik Haftası – 25 Eylül - 1 Ekim
- Dil Bayramı – 26 Eylül
- Dünya Turizm Günü – 27 Eylül
EKİM AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Dünya Yaşlılar Günü – 1 Ekim
- Camiler ve Din Görevlileri Haftası – 1-7 Ekim
- Dünya Habitat Günü – Ekim ayının ilk Pazartesi günü
- Dünya Konut Günü – Ekim ayının ilk Pazartesi günü
- Dünya Mimarlık Günü – Ekim ayının ilk Pazartesi günü
- Dünya Çocuk Günü – Ekim ayının ilk Pazartesi günü
- Hayvanları Koruma Günü – 4 Ekim
- Dünya Uzay Haftası – 4-10 Ekim
- Ahilik Haftası – Ekim ayının ikinci Pazartesi günü
- Dünya Posta Günü – 9 Ekim
- Dünya Ruh Sağlığı Günü – 10 Ekim
- Ankara’nın Başkent Oluşu – 13 Ekim
- Dünya Standartlar Günü – 14 Ekim
- Dünya Gıda Günü – 16 Ekim
- Dünya Yoksullukla Mücadele Günü – 17 Ekim
- Birleşmiş Milletler Günü – 24 Ekim
- Kızılay Haftası – 28 Ekim - 4 Kasım
- Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim
- Dünya Tasarruf Günü – 31 Ekim
KASIM AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Türk Harf Devrimi Haftası – 1-7 Kasım
- Organ Nakli Haftası – 3-9 Kasım
- Dünya Şehircilik Günü – 8 Kasım
- Dünya Çocuk Kitapları Haftası – Kasım ayının ikinci Pazartesi günü
- Atatürk’ün Ölüm Günü – 10 Kasım
- Atatürk Haftası – 10-16 Kasım
- Dünya Diyabet Günü – 14 Kasım
- Dünya Çocuk Hakları Günü – 20 Kasım
- Diş Hekimleri Günü – 22 Kasım
- Ağız ve Diş Sağlığı Haftası – 22 Kasım’ı içine alan hafta
- Öğretmenler Günü – 24 Kasım
- Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü – 25 Kasım
ARALIK AYI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARI
- Dünya AIDS Günü – 1 Aralık
- Köleliğin Yasaklanması Günü – 2 Aralık
- Dünya Engelliler Günü – 3 Aralık
- Vakıflar Haftası – 3-9 Aralık
- Dünya Madenciler Günü – 4 Aralık
- Kadın Hakları Günü – 5 Aralık
- Uluslararası Sivil Havacılık Günü – 7 Aralık
- Dünya İnsan Hakları Günü – 10 Aralık
- İnsan Hakları Haftası – 10 Aralık’ı içine alan hafta
- Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası – 12-18 Aralık
- Yoksullarla Dayanışma Haftası – 12-18 Aralık
- Dünya Kooperatifçilik Günü – 21 Aralık
- Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi – 27 Aralık
Türkiye’de kaç tane önemli gün ve hafta vardır?
Türkiye’de yıl boyunca onlarca önemli gün ve hafta kutlanmaktadır. Bu günler sağlık, eğitim, çevre, tarih ve toplumsal farkındalık temalarını kapsar.
Okullarda kutlanan önemli gün ve haftalar hangileridir?
23 Nisan, 29 Ekim, 10 Kasım, Yeşilay Haftası ve Kütüphane Haftası gibi günler okullarda en sık kutlanan özel günler arasındadır.
Önemli gün ve haftalar neden kutlanır?
Bu günler; toplumsal bilinç oluşturmak, tarihsel olayları hatırlatmak ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla kutlanır.
Türkiye'de kutlanan önemli gün ve haftalar, toplumsal hafızayı canlı tutan ve ortak değerleri güçlendiren özel zamanlardır. Bu rehber, ay ay tüm önemli günleri eksiksiz şekilde sunarak arama yapanlar için kapsamlı bir başvuru kaynağı oluşturur.