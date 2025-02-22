Türkiye'de nüfusun yüzde 32'si kötü konutlarda yaşıyor

Türkiye'de iktidarın yanlış politikaları nedeniyle giderek derinleşen ekonomik kriz bir yandan halkı yoksulluğa mahkum ederken diğer taraftan da pahalı kira ve ev fiyatları ile karşı karşıya bırakıyor.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de kötü konut sorununa ilişkin verileri paylaştı.

Gökce'nin "Halkımız ısınma, barınma gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz halde" başlığıyla yaptığı paylaşıma göre, Şevkat-Der 2021 yılında Türkiye'de 70 bin insanın evsiz olduğunu belirtti.

Gökce, bugün Türkiye’de tahmini 100 bin üzerinde evsiz insanın olduğunu ifade ederek, "Başını bir çatıya sokamayan vatandaşlarımızın yanında, birde kötü durumdaki konutlarda yaşamını devam ettirmek zorunda insanlarımız var" dedi.

"ISINMA SORUNU YAŞIYOR"

İzmir'de gecekondu yangınında 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Gökce, "TUİK'in 2 ay önce yaptığı açıklamaya göre kurumsal olmayan nüfusun yüzde 31,3'ünün yaşadığı konutlar sızdıran çatı, nemli duvar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemlere sahip. Tüm vatandaşlarımızın yüzde 30,2'si ise konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerinin de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistikleri ile paralel olduğunu belirten Gökce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 istatistiklerine göre Türkiye de kötü kalitede konutta yaşamak zorunda olan nüfus oranı yüzde 32. Avrupa ülkeleri arasında maalesef bu alanda en kötü durumdaki ülkeyiz.

EN DÜŞÜK ÖDEME ASGARİ ÜCRETİN 3 KATI

Medyan Gelirin 60 altında gelire sahip vatandaşlarımız içinse kötü konutta yaşama oranı yüzde 48,1. Dar gelirli yoksul vatandaşlarımız zor koşullarda, kötü durumlardaki evlerde yaşamaya çalışırken bugün TOKİ ve Emlak Konut tarafından başlatılan kampanyada en düşük ödeme asgari ücretin üç katı! (61 bin 698 TL) Bu kurumlar kuruluş amaçlarının aksine yüksek gelirli insanlar için konut üretmeye ve satmaya devam ediyor.

Yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımız çatısı akan, ısınmayan evlerde hayatlarını sürdürürken, varsıl kesime yönelik projeler yapılıyor, öte yandan kamu imkanlarıyla sermaye sahipleri 3’üncü 4’üncü konutlarına sahip oluyor.

Kişilere, gruplara ve belli zümrelere hizmet eden bu düzen değişmeli, halkın kaynakları halk için kullanılmalı. İstanbul’da başardık, Türkiye’de de başaracağız."