Türkiye'de olimpik sporların öncüsü Selim Sırrı Tarcan anılıyor

Türkiye’de modern spor anlayışının yerleşmesinde belirleyici rol oynayan Selim Sırrı Tarcan, 2 Mart 1957’de İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Tarcan, 1874’te bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Yenişehir’de (Larissa) dünyaya geldi. Babası miralay Yusuf Bey’in 1876 Karadağ Muharebeleri’nde şehit düşmesi üzerine çok küçük yaşta İstanbul’a taşındı.

Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde yatılı olarak devam eden Tarcan, burada beden eğitimi dersleri alarak spora yöneldi. Daha sonra Askeri Mühendislik Okulu’nu bitirdi, İzmir’de beden eğitimi öğretmenliği yaptı ve çok sayıda spor dalıyla ilgilendi.

OLİMPİYAT HAREKETİNİN TÜRKİYE’DEKİ KURUCUSU

Selim Sırrı Tarcan, Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyetini kurarak Türkiye’nin olimpiyat hareketine katılmasının önünü açtı. 1907’de modern olimpiyatların kurucusu Pierre de Coubertin ile tanışan Tarcan, II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte cemiyetleşmenin önündeki engellerin kalkmasının ardından çalışmalara başladı.

1908’de Osmanlı adına olimpik faaliyetlerin resmiyet kazanmasıyla Tarcan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne üye kabul edildi. 1909’dan itibaren IOC toplantılarında Osmanlı Devleti’ni temsil eden Tarcan, böylece Türkiye’nin olimpik sistem içindeki yerini sağlamlaştırdı.

VOLEYBOL VE FOLKLORUN DA ÖNCÜSÜ

Tarcan, Türkiye’de voleybolun okullarda yaygınlaşmasını sağlayan ilk isimlerden biri oldu. Aynı zamanda İsveç’te aldığı eğitim sonrası folklor çalışmalarına yöneldi; zeybek oyunlarını derleyerek İstanbul’da tanıtılmasına öncülük etti. Yaşamı boyunca 58 kitap, binlerce makale kaleme aldı ve yüzlerce konferans verdi.

TMOK BAŞKANLIĞI VE AYRILIK

Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyetinin yeniden yapılandırılmasında görev alan Tarcan, 1923-1927 yılları arasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığı yaptı. Zamanla spor yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle yönetimden uzaklaştı ve görevini Ali Sami Yen’e devretti.

Milletvekilliği de yapan Selim Sırrı Tarcan, Türkiye’de sporun yalnızca müsabakadan ibaret olmadığını eğitim, kültür ve toplumsal gelişimin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan yaklaşımıyla spor tarihine adını yazdırdı.