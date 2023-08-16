Türkiye'de rekor sıcaklığın ölçüldüğü Sarıcakaya'da bunaltıcı havanın etkisi sürüyor

Türkiye'de 49,5 derece ile sıcaklık rekoru kırılan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde vatandaşlar, bunaltıcı havanın zorluklarıyla baş etmeye çalışıyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Eskişehir'de sıcaklık değerlerinin yükselmesine neden oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Sarıcakaya'da ölçüldü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tespitlerine göre bugün saat 12.00 itibarıyla ilçede 38 derece ölçülen sıcaklığın gün içinde 46 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Mikroklima etkisinden dolayı kısmen Akdeniz iklimi görüldüğü için "İç Anadolu'nun Akdeniz'i" olarak anılan 220 metre rakımlı yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Sarıcakaya'da ulaşılan rekor sıcaklık, tarımsal alanda yaygın olarak yapılan seracılık faaliyetlerini de etkiledi.

Sıcak hava ve nemin etkisinden korunmak için günün ilk ışıklarında seralara gelen vatandaşlar, 10.00-16.00 saatlerinde mola verip çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, sıcak hava nedeniyle bazı tarımsal ürünler yanarak zarar gördü.

Sıcaklığın en yüksek değere ulaştığı öğle saatlerinde ilçe merkezindeki cadde, sokak ve iş yerlerinde sakinlik hakim oluyor. Sıcaklığın en yüksek değere ulaştığı zaman diliminde vatandaşlar gölgelik alanda vakit geçiriyor.