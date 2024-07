Türkiye'de sosyal medya kullanımı: En çok kullanılan uygulamalar neler?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 2024'te internette günde 7 saat 6 dakika süre geçirdiğini belirtti. Nüfusun yüzde 86,5'inin internet kullanıcısı, yüzde 93,8'inin mobil bağlantı sahibi ve yüzde 67,4'ünün sosyal medya kullanıcısı olduğunu ifade eden Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakika ile Instagram, ikinci sırayı ise 20 saat 54 dakika ile TikTok aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her yıl dünya genelinde dijital verileri raporlayan We Are Social ve Meltwater'ın hazırladığı 'Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu' nisan ayı verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, dünya genelinde cep telefonu kullanım oranının 2024 yılında yüzde 69'u aşarak 5,65 milyara yükseldiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin toplam nüfusa göre interneti benimseme bakımından yüzde 86,5 oranıyla dünya sıralamasında 36'ncı sırada bulunduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'DE GÜNDE 7 SAAT CİVARINDA

Uraloğlu, internette geçirilen sürenin günde ortalama 7 saat civarında olduğunu belirterek, "Ülkemiz son yapılan ölçümlere göre internette geçirilen süreye bakıldığında günde 7 saat 6 dakika ile dünyada 19'uncu sırada yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye nüfusunun yüzde 86,5'inin internet kullanıcısı, yüzde 93,8'inin mobil bağlantı sahibi ve yüzde 67,4'ü sosyal medya kullanıcısı olduğunu işaret ederek, "Rapora göre, hücresel mobil internet için ortalama indirme hızı 37,66 Mbps, sabit internet ortalama indirme hızı ise 41,90 Mbps. İnternet kullanımımızın en yaygın nedenleri arasında bilgi bulmak, haber ve etkinliklerden haberdar olmak, bir şeyin nasıl yapılacağını araştırmak, ürün ve marka araştırması yapmak ile aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmak gibi amaçlar bulunuyor" dedi.

TİKTOK 2. SIRADA YER ALIYOR

Bakan Uraloğlu, kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakika ile Instagram'ın, ikinci sırayı ise 20 saat 54 dakika ile TikTok'un aldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Yapılan araştırmanın sonuçlarına baktığımızda Türkiye'de sosyal medya hesaplarından takip edilen profillerin başında arkadaşlar, aile ve tanıdığımız insanlar geliyor. Bunu, satın aldığımız ve satın almak istediğimiz markalar, televizyon şovları ya da kanallar ile eğlence içerikleri, fenomenler ve parodi hesaplar takip ediyor. Dünyada sosyal medyada fenomenlerini takip etme oranına göre Türkiye diğer ülkelere göre yüzde 11,7 ile 49'uncu sırada bulunuyor" dedi.

"TÜRKİYE E-TİCARETTE 3'ÜNCÜ SIRADA"

Uraloğlu, 2023 yılındaki rapora göre, dünya genelinde her hafta çevrim içi satın alım yapan internet kullanıcıları incelendiğinde Türkiye'nin e-ticarette yüzde 64,6'lık oran ile dünyada 3'üncü sırada yer aldığını kaydetti.