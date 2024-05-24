Türkiye'de temsilcilik açmıştı: X'in reklam yasağı kaldırıldı

Sosyal medya platformu X (Twitter) için Türkiye’de temsilci atamadığı için verilen reklam yasağı kararı, şirketin resmi muhatap bildirmesi ve İstanbul’da temsilcilik açması üzerine kaldırıldı.

Resmi Gazete’de Çeşitli İlanlar başlığı altında yayımlanan karara göre X (Twitter) platformuna uygulanan reklam yasağı kaldırıldı.

BTK’nın “X’e Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılması” başlıklı kararında şu ifadeler yer aldı: “Eski ünvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcının 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19.07.2023 tarihli ve 39225 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, reklam yasağının ardından planlanan bant daraltma yaptırımı öncesinde şirketin gerekli adımları attığını açıklamış, temsilcilik açıldığını duyurmuştu. Bant daraltma adımıyla ilgili uyarılarda bulunduklarını ve bunun Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde de gündeme geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu adım üzerine şirketin Nisan ayının sonunda İstanbul’da bir şirket kurarak temsilci atadığını dile getirmişti.

VERGİ ÖDEYECEK VE DOĞRUDAN YAPTIRIMLARA MUHATAP OLACAK

Bakan Uraloğlu, X’in Türkiye’de resmi temsilci atayarak muhatap olmasının ardından hem ülkedeki kazançlarından vergi ödeyeceğini hem de gerektiğinde doğrudan yaptırımlara muhatap olacağını belirtmişti.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da X’in tüzel kişi temsilcisinin BTK’ya bildirildiğini, Böylece Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci bildirmeyen kalmadığını duyurmuştu. Karagözoğlu, yasa kapsamında, sosyal medya şirketlerinin Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacağını, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Yasa uyarınca temsilci bildirerek resmi muhataplık süreci başlatan sosyal medya şirketleri hukuka aykırı olduğu mahkemece tespit edilen içerikleri 24 saat içinde kaldırmakla yükümlü.