Türkiye'de vergi düzeni: Holdingden 10, çalışandan 100 kestiler

Nisanda 175 milyar TL olan bütçe açığıyla birlikte 4 aylık bütçe açığı 885 milyara ulaşırken, bütçe gelirleri içerisinde KDV, ÖTV, ÖİV, ATV gibi dolaylı vergilerin payı yüzde 71’e yükseldi.

BANKALARA, ŞİRKETLERE, HOLDİNGLERE DOKUNULMADI

Banka, şirket, holdinglerin ödedikleri Kurumlar Vergisi gelirlerindeki artış dört ayda yüzde 11 olurken, ücretli, maaşlı, çalışanlardan memur-işçi ve asgari ücretlilerden kesilen Gelir Vergisi geçen yıl 332 milyar lira iken 666 milyar 350 milyon TL’ye yükselerek yüzde 100,7 oranında artış gösterdi.

Banka, şirket, holdinglerden elde edilen Kurumlar Vergisi, çalışanların ödediği verginin 10’da biri düzeyinde kaldı.

DOLAYLI VERGİ YÜKÜ ARTIYOR

KDV, ÖTV oranları aynı kalmasına rağmen fiyat artışları ve yapılan zamlarla artan matrahlar üzerinden kesilen KDV, ÖTV tutarları yükselince dolaylı vergilerin bütçedeki payı da arttı.

Ocak-Nisan döneminde sadece KDV-ÖTV’den elde edilen dolaylı vergi geliri, toplam vergi gelirlerinin yüzde 53’üne, dolaylı vergilerin tamamının payı yüzde 71’e çıktı. İlk 4 ayda dahilde ve ithalatta alınan KDV gelirleri 1 trilyon TL’ye ulaşırken, ÖTV gelirleri 535 milyar 405 milyon TL oldu. Haftada bir yapılan akaryakıt zamları ve motorlu taşıtlardan kesilen vergilerle 535 milyarlık ÖTV gelirinin 341,3 milyar lirası akaryakıt ve motorlu taşıtlar olmak üzere iki kalemden elde edildi.

ZENGİNE DOKUNMAMA 'SEFERBERLİĞİ'

Bütçeye bu yılın ilk 4 ayında alkollü içkilerden 32 milyar TL, tütün ve sigaradan 123 milyar TL ÖTV geliri sağlanırken, şans oyunlarıyla birlikte içki, sigara, kumardan hazineye akan para toplam 171,5 milyar TL’ye ulaştı. Kamuoyunda deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi geçen yıla göre 8 milyardan 13,5 milyar liraya yükselerek yüzde 66 artarken, lüks villalardan, rezidanslardan, yazlıklardan kesilen Değerli Konut Vergisi ise geçen yılın ocak-nisan dönemindeki 57 milyon TL’den bu yıl 58 milyon TL’ye yükselerek sadece yüzde 2,7 artış gösterdi.

Gelir dağılımındaki adaletsizliği de besleyen vergi adaletsizliğindeki yıkıcı tablo Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı resmi bütçe gerçekleşme rakamlarında tüm çıplaklığıyla açığa çıkıyor. İki yıldır uygulanan ekonomik programın maliye politikalarında gerekli adımların neden atılamadığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hangi lobileri aşamadığı, kapsamlı bir vergi reformu ve vergi adaletsizliğinin giderilmesine neden çözüm üretilemediği açıklanan resmi verilere de yansıyor.