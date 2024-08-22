Türkiye'de Yıllara Göre Faiz Oranları: 2010-2024 arası Merkez Bankası Faiz Oranları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) her ay düzenli olarak düzenli olarak toplanıp politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değerlendiriyor. Son dönemde faiz oranlarının yüzde 50 düzeylerine çıkmasıyla birlikte Türkiye'de yıllara göre faiz oranları araması hız kazandı.

Merkez Bankası'nın 2024 Mart ayında yüzde 50 düzeyine çıkardığı faiz oranıyla birlikte Türkiye Dünya'da faiz oranının en yüksek olduğu ikinci ülke haline geldi. Peki, Türkiye'de yıllara göre faiz oranları kaç? Geçmiş yılların faiz ne kadardı? İşte 2010-2024 yılları arası Merkez Bankası faiz oranları!

TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE FAİZ ORANLARI

2010 yılında yüzde 10 olan Türkiye'nin politika faiz oranı, 17 Mayıs 2012 yılında yüzde 4,5'e kadar inmişti. 2018 yılında tekrar yüzde 25'e çıkan faiz, 22 Mayıs 2020 tarihinde yüzde 8,5'e kadar düşmüştü. Bu tarihin ardından faiz hızla yükseltildi ve 20 Ağustos 2024 günü yüzde 50 seviyesinde seyrediyor.

2010-2024 ARASI MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI

YIL FAİZ ORANLARI (&) 20.05.2010 7 17.12.2010 6,5 15.08.2011 5,75 19.12.2012 5,5 17.04.2013 5 17.05.2012 4.5 29.01.2014 10.00 23.05.2014 9.50 25.06.2014 8.75 18.07.2014 8.25 21.01.2015 7.75 25.02.2015 7.50 25.11.2016 8.00 01.06.2018 16.50 08.06.2018 17.75 14.09.2018 24.00 26.07.2019 19.75 13.09.2019 16.50 25.10.2019 14.00 13.12.2019 12.00 17.01.2020 11.25 20.02.2020 10.75 18.03.2020 9.75 23.04.2020 8.75 22.05.2020 8.25 25.09.2020 10.25 20.11.2020 15.00 25.12.2020 17.00 19.03.2021 19.00 24.09.2021 18.00 22.10.2021 16.00 19.11.2021 15.00 17.12.2021 14.00 19.08.2022 13.00 23.09.2022 12.00 21.10.2022 10.50 25.11.2022 9.00 24.02.2023 8.50 23.06.2023 15.00 21.07.2023 17.50 25.08.2023 25.00 22.09.2023 30.00 27.10.2023 35.00 24.11.2023 40.00 22.12.2023 42.50 26.01.2024 45.00 22.03.2024 50.00

DÜNYADA FAİZ ORANLARI

Türkiye, Ağustos 2024 itibariyle dünyanın en yüksekikinci faiz oranına sahip ülke konumunda. Venezuela faiz oranı yüzde 59,25 ile listenin ilk sırasında. Ayrıca Türkiye,faiz oranında Gana, Malavi, Kongo, Zimbabwe ve Angola gibi az gelişmiş ülkelerin bile üzerinde.

Venezuela %59,25 Türkiye %50 Arjantin %40 Gana %29 Mısır %27,25 Nijerya %26,25 Malavi %26 Kongo %25 Sierra Leone %24,5 İran %23 Zimbabwe %20 Lübnan %20 Liberya %20 Angola %19,5 Pakistan %19,5

POLİTİKA FAİZİ NEDİR

Merkez Bankaları, bankalara ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlamak ya da fazla likiditeyi çekmek için faiz silahını kullanır. Politika faizi burada karşımıza çıkar.

Merkez bankaları, ülkedeki iktisadi faaliyete yön vermek için borçlanmanın faiz oranını kendisi belirler. Bu amaçla kullanılan politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

FAİZ NEDEN DÜŞMÜYOR?

Faizin düşürülmesinin piyasaya likidite sağlayacağı ve enflasyonu yükselteceğinden endişeleniyor. Faizin yüksek kalması ise ekonomik durgunluk riskini artırıyor. İşsizlik artıyor. Enflasyon ve işsizliğin aynı anda yaşanması ise stagflasyona yol açıyor.

TÜRKİYE'DE POLİTİKA FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranı yüzde 50'dir.

FAİZLER NE ZAMAN DÜŞECEK?

ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül 2024'te faiz indirmesi bekleniyor. Türkiye'nin de Fed kararının arından faizi indirmesi bekleniyor.