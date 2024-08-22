Türkiye'de Yıllara Göre Faiz Oranları: 2010-2024 arası Merkez Bankası Faiz Oranları
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) her ay düzenli olarak düzenli olarak toplanıp politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değerlendiriyor. Son dönemde faiz oranlarının yüzde 50 düzeylerine çıkmasıyla birlikte Türkiye'de yıllara göre faiz oranları araması hız kazandı.
Merkez Bankası'nın 2024 Mart ayında yüzde 50 düzeyine çıkardığı faiz oranıyla birlikte Türkiye Dünya'da faiz oranının en yüksek olduğu ikinci ülke haline geldi. Peki, Türkiye'de yıllara göre faiz oranları kaç? Geçmiş yılların faiz ne kadardı? İşte 2010-2024 yılları arası Merkez Bankası faiz oranları!
TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE FAİZ ORANLARI
2010 yılında yüzde 10 olan Türkiye'nin politika faiz oranı, 17 Mayıs 2012 yılında yüzde 4,5'e kadar inmişti. 2018 yılında tekrar yüzde 25'e çıkan faiz, 22 Mayıs 2020 tarihinde yüzde 8,5'e kadar düşmüştü. Bu tarihin ardından faiz hızla yükseltildi ve 20 Ağustos 2024 günü yüzde 50 seviyesinde seyrediyor.
2010-2024 ARASI MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI
|YIL
|FAİZ ORANLARI (&)
|20.05.2010
|7
|17.12.2010
|6,5
|15.08.2011
|5,75
|19.12.2012
|5,5
|17.04.2013
|5
|17.05.2012
|4.5
|29.01.2014
|10.00
|23.05.2014
|9.50
|25.06.2014
|8.75
|18.07.2014
|8.25
|21.01.2015
|7.75
|25.02.2015
|7.50
|25.11.2016
|8.00
|01.06.2018
|16.50
|08.06.2018
|17.75
|14.09.2018
|24.00
|26.07.2019
|19.75
|13.09.2019
|16.50
|25.10.2019
|14.00
|13.12.2019
|12.00
|17.01.2020
|11.25
|20.02.2020
|10.75
|18.03.2020
|9.75
|23.04.2020
|8.75
|22.05.2020
|8.25
|25.09.2020
|10.25
|20.11.2020
|15.00
|25.12.2020
|17.00
|19.03.2021
|19.00
|24.09.2021
|18.00
|22.10.2021
|16.00
|19.11.2021
|15.00
|17.12.2021
|14.00
|19.08.2022
|13.00
|23.09.2022
|12.00
|21.10.2022
|10.50
|25.11.2022
|9.00
|24.02.2023
|8.50
|23.06.2023
|15.00
|21.07.2023
|17.50
|25.08.2023
|25.00
|22.09.2023
|30.00
|27.10.2023
|35.00
|24.11.2023
|40.00
|22.12.2023
|42.50
|26.01.2024
|45.00
|22.03.2024
|50.00
DÜNYADA FAİZ ORANLARI
Türkiye, Ağustos 2024 itibariyle dünyanın en yüksekikinci faiz oranına sahip ülke konumunda. Venezuela faiz oranı yüzde 59,25 ile listenin ilk sırasında. Ayrıca Türkiye,faiz oranında Gana, Malavi, Kongo, Zimbabwe ve Angola gibi az gelişmiş ülkelerin bile üzerinde.
|Venezuela
|%59,25
|Türkiye
|%50
|Arjantin
|%40
|Gana
|%29
|Mısır
|%27,25
|Nijerya
|%26,25
|Malavi
|%26
|Kongo
|%25
|Sierra Leone
|%24,5
|İran
|%23
|Zimbabwe
|%20
|Lübnan
|%20
|Liberya
|%20
|Angola
|%19,5
|Pakistan
|%19,5
POLİTİKA FAİZİ NEDİR
Merkez Bankaları, bankalara ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlamak ya da fazla likiditeyi çekmek için faiz silahını kullanır. Politika faizi burada karşımıza çıkar.
Merkez bankaları, ülkedeki iktisadi faaliyete yön vermek için borçlanmanın faiz oranını kendisi belirler. Bu amaçla kullanılan politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.
FAİZ NEDEN DÜŞMÜYOR?
Faizin düşürülmesinin piyasaya likidite sağlayacağı ve enflasyonu yükselteceğinden endişeleniyor. Faizin yüksek kalması ise ekonomik durgunluk riskini artırıyor. İşsizlik artıyor. Enflasyon ve işsizliğin aynı anda yaşanması ise stagflasyona yol açıyor.
TÜRKİYE'DE POLİTİKA FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranı yüzde 50'dir.
FAİZLER NE ZAMAN DÜŞECEK?
ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül 2024'te faiz indirmesi bekleniyor. Türkiye'nin de Fed kararının arından faizi indirmesi bekleniyor.