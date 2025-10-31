Türkiye'de yoksulluk sınırı 92 bin lirayı aştı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ekim 2025 ayına ilişkin “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 28 bin 412 lira olarak belirlendi.

Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama tutarı yani yoksulluk sınırı ise 92.547 lira oldu.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 36 bin 984 lira olarak hesaplandı.

MUTFAKTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 40'TAN FAZLA

TÜRK-İŞ verilerine göre, “mutfak enflasyonu” ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58 oranında artış gösterdi.

Gıda fiyatlarındaki on iki aylık değişim oranı yüzde 39,06, yıllık ortalama artış yüzde 40,22, on aylık artış oranı ise yüzde 34,76 olarak gerçekleşti.





