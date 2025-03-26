Türkiye'deki eylemler dış basında: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin demokrasisini daraltıyor''

Dünya basını, tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Türkiye genelinde düzenlenen kalabalık protesto gösterilerini gündemlerinde tutmaya devam ediyor. Dünya basının gözünden Türkiye’de yaşanan son gelişmeler şöyle yer aldı:

EURONEWS

Avrupa’ya ilişkin yayın yapan Fransa merkezli Euronews’in haberinde, İmamoğlu'nun tutuklanmasının siyasi amaçlı olduğunun düşünüldüğünü ve ülke genelindeki birçok kentte gösterilere yol açtığını belirtti. Euronews, bazı protesto ve eylemlerde, şiddet olaylarının meydana geldiğini dile getirdi. Haberde, “Hükümet, Türkiye'de yargının bağımsız ve siyasi etkilerden uzak olduğu konusunda ısrar ediyor” denildi.

THE ECONOMİST

İngiltere merkezli The Economist gazetesi de “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin demokrasisini daraltıyor” başlıklı haberinde, bu durumun, ''Türkiye dışında kimsenin umurunda olmadığını'' dile getirdi. Gazete, Avrupa Komisyonu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına tepkisinin ''yumuşak ve yetersiz'' olduğunu vurgulayarak, ''Fransa ve Almanya'dan gelen açıklamalar daha sert olsa da Avrupa, daha fazlasını yapması gerektiğini'' belirtti.

BBC

''Bin 400'den fazla gözaltının ardından binlerce kişi Türkiye'deki protestolara katıldı'' başlıklı İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin haberinde, yedi gün boyunca süren protestolarda gözaltına alınan veya tutuklanan insanların olduğu belirtilerek, ''Türkiye'de binlerce kişi yedinci gecesine giren protesto gösterilerinde şu ana kadar aralarında öğrenci, gazeteci ve avukatların da bulunduğu bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı'' denildi. Hak grupları ve Birleşmiş Milletlerin (BM), tutuklamaları ve polisin protestoculara karşı orantısız güç kullanmasını kınadığı kaydedildi.

THE GURADİAN

The Guardian gazetesi de Türkiye’de yaşanan son gelişmelere ve medyanın tutumuna değinen ''Bu bir dezenformasyon': Türk devlet televizyonu kitlesel sokak protestolarına yer vermekten kaçınıyor'' başlıklı bir değerlendirme yazısı hazırladı. Yazıda, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan kitlesel protestoların, Türkiye'deki devlet televizyonu ve hükümet yanlısı medya kanallarında yer bulmadığından bahsedildi. ''Protesto haberleri, iyi finanse edilen hükümet yanlısı ağlar dışındaki birkaç gazete ve kanalda yer verildi'' denilirken; yazıda şu ifadeler de kullanıldı:

''Bu kanallar, protestoları görmezden gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeğindeki konuşmaları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiyle ilgili çalışmalarına odaklandı. Medya gözlemcileri, Türkiye'de medya ortamının son yirmi yılda giderek kutuplaştığını ve hükümetin medya üzerindeki kontrolünün arttığını belirtiyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), protestoların canlı yayınlanmasını yasakladı ve yasaları ihlal eden yayıncıların cezalandırılacağını duyurdu. Muhalefet partileri, RTÜK'ün bu kararını eleştirerek, bağımsız medya kuruluşlarına karşı çifte standart uygulandığını savundu.''

RİA NOVOSTİ’YE KONUŞAN TÜRK BİR YETKİLİ: ''BAŞARISIZLIĞA MAHKUM''

Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetindeki üst düzey bir kaynağın, Rusya merkezli Devlet Haber Ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, ''Türkiye'deki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğu, yetkililerin ekonomik tehditleri hızla ortadan kaldırdığı ve durumdan yararlanmak isteyen güçlerin işsiz kaldığı'' bildirildi.

EL CERİDE: ''MUHALEFET 'ERDOĞAN YANLISI' MARKALARI BOYKOT EDİYOR''

Kuveyt merkezli El Ceride gazetesinin haberinde, ''Muhalefet 'Erdoğan yanlısı' markaları boykot ediyor” denildi. Haberde, CHP'nin iktidar yetkililerine yakınlığıyla bilinen 11 markanın boykot edilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.