Türkiye'den Çin'e turistik vize muafiyeti
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye için turistik vize muafiyeti getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çin Halk Cumhuriyeti’nin umuma mahsus pasaportuna sahip vatandaşları Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatler ve transit geçişlerde vizeden muaf tutulacak.
Karar kapsamında Çin vatandaşları, her 180 gün içinde en fazla 90 gün süreyle Türkiye’de ikamet edebilecek. Vize muafiyeti uygulaması 2 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.