Türkiye'den Colani kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı

8 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilginç bir karar yayımlandı. Kararda IŞİD ve ve El Kaide örgütleri ile bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki listenin "IŞİDve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan "Ebu Muhammed El Colani ile Anas Hasan Hattab" isimli şahıslara ilişkin hükümler kaldırıldı.

BİRİ DEVLET BAŞKANI, BİRİ İÇİŞLERİ BAKANI

Kararda yer alan isimlerden Colani şu anda Suriye'de geçici hükümette devlet başkanlığı görevini yürütüyor. Şu anda "Ahmed Şara" ismini kullanan Colani'nin bu göreve gelmeden önce El Kaide'yle bağlantılı olduğu biliniyor. Colani hakkında Birleşmiş Milletler'de verilen yaptırım kararları da geçen gün kaldırılmıştı.

Hattab ise Colani Heyet Tahrir Şam'ın lideriyken onun ikinci adamı olarak biliniyordu. Suriye'de Esad'ın deverilmesinde baş rolü oynayan isimlerden olan Hattab şu anda İçişleri Bakanlığı görevinde bulunuyor. Hattab hakkında Türkiye İçişleri Bakanlığı geçen yıllarda IŞİD'le bağlantılı olduğuna yönelik bir rapor yayımlamıştı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.