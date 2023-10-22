Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak yola çıkacak

İlaç ve tıbbi malzeme yüklenen Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak, 20 uzman sağlık çalışanıyla Kahire'ye doğru yola çıkacak.

Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a hareket edecek.

Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak, çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 uzman sağlık çalışanıyla Kahire'ye doğru yola çıkacak.

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.