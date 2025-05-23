Türkiye'den son üç yılda Almanya'ya göç edenlerin sayısı 100 bin aştı

Fedaral İstatistik Dairesi verileri, Almanya'da her dört kişiden birinin göçmen kökenli olduğunu ortaya koyuyor.

2024 yılının istatistiklerine göre Almanya'da yaklaşık 21 milyon 200 bin kişi göçmen kökenli. Bu, nüfusun yüzde 25,6'sına tekabül ediyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, 2023 yılına kıyasla Almanya'daki göçmen kökenlilerin sayısının yüzde 4 oranında arttığına dikkat çekiliyor.

ALMANYA BİR GÖÇ ÜLKESİ

2021 yılına kadar istatistiklerde “göçmen kökenli” ifadesi, kendisi ya da ebeveynlerinden biri Alman vatandaşı olarak doğmamış kişiler için kullanılıyordu. 2021’de göçmen kökenli ailelerin üçüncü ve dördüncü kuşaklarını dışarıda bırakan bir tanımlamaya geçildi. Buna göre artık istatistiklerde “göçmen kökenli” ifadesi, bizzat kendisi ya da her iki ebeveyni 1950 yılından sonra Almanya’ya göç etmiş kişiler için kullanılıyor.

Bizzat Almanya'ya göç etmişlerin 2024'teki sayısı 16 milyon 100 bindi. 1950 yılı itibariyle Almanya'ya göç etmiş ebeveynlerin çocuklarının sayısı ise 5 milyon 200 bin. Göçmen kökenli tanımı kapsamına girmeseler de Almanya'da 4 milyon 100 bin kişinin bir ebeveyni göçmen ve bu kişilerin Almanya nüfusundaki oranı yüzde 5.

Göçmen kökenli kişiler genel nüfusa göre daha genç. 2024'te 20-39 yaş grubunda yer alanların yüzde 34'ünün göçmen kökenli olması dikkat çekiyor. 65 yaş üstü grupta bu oran sadece yüzde 14.

TÜRKİYE ALMANYA'YA EN ÇOK GÖÇ VEREN ÜLKELER ARASINDA

2024 yılında Almanya'da yaşayan yaklaşık 6 milyon 5 bin kişiyi, 2015 yılından itibaren bu ülkeye göç edenler oluşturdu.

Bunların 4 milyon 200 bini 2015-2021 yılları arasında Almanya'ya geldi. Suriye'den 716 bin, Romanya'dan 300 bin, Polonya'dan da 230 bin kişi bu süre zarfında Almanya'ya göç etti.

2 milyon 200 bin kişi ise Almanya'ya 2022-2024 yılları arasında gelenler. Bu zaman diliminden gelenleri sırasıyla 843 bin kişi ile Ukrayna, 124 bin ile Suriye ve 112 bin ile Türkiye vatandaşları oluşturuyor.

Göç edenlerin yüzde 31'i sığınma, iltica ve uluslararası koruma için Almanya'ya geldiklerini beyan etti. Yüzde 23'ü çalışmak, yüzde 21'i ise aile birleşimi için.

2015'ten itibaren göç edenlerin yüzde 8'i de eğitim veya mesleki eğitim için Almanya'ya geldiklerini belirtti.

Erkeklerde en sık göç nedenleri iltica ve istihdam, kadınlarda ise iltica ve aile birleşimi olarak kaydedildi.