Türkiye'den yurtdışına tarihi eser hattı: 204 milyon TL'lik trafik saptandı, 10 kişi tutuklandı

Konya merkezli 9 ilde yürütülen bir soruşturma, Türkiye’den kaçırılan tarihi eserlerin yurt dışındaki pazar ağını ve bu süreçteki devasa para trafiğini ortaya çıkardı. Aralarında ABD, Hollanda ve İsviçre’nin de bulunduğu ülkelerdeki müzayede evleri üzerinden, Türkiye’deki şebeke üyelerine 204 milyon TL aktarıldığı saptandı.

ULUSLARARASI PARA TRAFİĞİ

Emniyet tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar, kaçakçılık ağının finansal boyutunu gözler önüne serdi. Belirlenen verilere göre; yurt dışında faaliyet gösteren 4 müzayede evi ve 2 yabancı şirket aracılığıyla, 5’i yabancı uyruklu toplam 9 kişi tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına para transferi yapıldı. Toplamda 204 milyon TL’yi bulan bu tutarın bir kısmının, daha önce benzer suçlardan kaydı bulunan kişilerin hesaplarına yönlendirildiği tespit edildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen 31 şüpheliden 27’si, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 417 adet sikke, 154 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 10 adet dedektör, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 67 adet fişeğe el konuldu.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 11’i emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilenlerin yargı süreci tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkındaki süreç ise devam ediyor.