Türkiye derbisi: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

Spor Servisi

Basketbolda Avrupa’nın kulüpler bazındaki ‘1 numaralı’ organizasyonu THY Avrupa Ligi’nin 2. haftası bugün başlıyor. Haftanın öne çıkan maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma bu sezon aynı ülkeden iki takımın mücadele edeceği ilk maç olacak. İlk hafta maçlarını kazanan iki takımın maçı 10 Ekim’de Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 20.30’da oynanacak.

Haftanın dikkati çeken diğer bir karşılaşması ise İspanyol temsilcisi Real Madrid’le Sırp ekibi Partizan arasında yapılacak. İki sezon önce oynadıkları play-off serisi hâlâ akıllarda olan iki takımın mücadelesi 10 Ekim’de Madrid’de TSİ 21.45’te başlayacak. Hem Real Madrid hem de Partizan bu sezon oynadıkları ilk maçları kaybetti.

Son şampiyon Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise ilk maçında Real Madrid’i yenen Bayern Münih’i 10 Ekim’de sahasında konuk edecek.