Türkiye, Dünya Bankası'ndan 757 milyon euroluk kredi aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’nin sulama altyapısının modernleştirilmesi gerekçesiyle Dünya Bankası'ndan 757,1 milyon euro kredi temin edildi.

Proje kapsamındaki kredi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) tahsisli sağlanacak ve proje DSİ tarafından yürütülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konu hakkında ise şu açıklamada bulundu:

"Sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankasından sağladığımız finansman 1 milyar avroyu aştı. Tarım sektöründeki potansiyeli değerlendirmek, gıda arz güvenliğini güçlendirmek ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla sulamada kamu altyapı yatırımlarını önceliklendiriyoruz. Dezenflasyon sürecini yalnızca talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut ve enerji gibi alanlarda uyguladığımız arz yönlü tedbirlerle de destekliyoruz."