Türkiye, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. klasmanda üçüncü oldu

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nu Türkiye üçüncü sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar gelecek yıl da 3. klasman A grubunda mücadele edecek.

Spor
  • 02.03.2026 09:32
  • Giriş: 02.03.2026 09:32
  • Güncelleme: 02.03.2026 09:52
Kaynak: AA
AA

Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyon, Romanya-Hırvatistan karşılaşmasıyla sona erdi.

Ay-yıldızlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayarak Romanya (11 puan) ve Tayland'ın (10) arkasında 3. sırayı aldı. Milliler böylece gelecek yıl da 3. klasman A grubunda mücadele edecek.

