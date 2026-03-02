Türkiye, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. klasmanda üçüncü oldu

Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyon, Romanya-Hırvatistan karşılaşmasıyla sona erdi.

Ay-yıldızlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayarak Romanya (11 puan) ve Tayland'ın (10) arkasında 3. sırayı aldı. Milliler böylece gelecek yıl da 3. klasman A grubunda mücadele edecek.