Türkiye, Dünya Kupası hasretini bitirmeye çok yakın

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı yenerek finalde Kosova'nın rakibi olan A Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacak.

Güney Kore ve Japonya'nın 2002 yılında ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, turnuvada başarılı performans ortaya koydu.

Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu grubu 2. sırada bitiren milliler, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eleyerek yarı final bileti aldı. Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 3.'lük mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek organizasyonu 3. sırada tamamladı.

Kosova karşısına Salı günü çıkacak A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra yeniden katılmak için sahada yer alacak.