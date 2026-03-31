Türkiye Dünya Kupası Muhtemel Rakipleri | Türkiye Dünya Kupası’na katılırsa hangi grupta yer alacak? D Grubunda Kimler Var?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Ay-yıldızlılar, Kosova engelini aşması halinde tam 24 yıl sonra yeniden dünya sahnesine çıkacak. Peki Türkiye Dünya Kupası’na katılırsa hangi grupta yer alacak? Rakipleri kimler olacak? D Grubu’nda kimler var? Tüm detaylarıyla Türkiye’nin olası Dünya Kupası serüvenini bu kapsamlı içerikte bulabilirsiniz.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NA KATILIRSA HANGİ GRUPTA YER ALACAK?

A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında alacağı galibiyetle Dünya Kupası biletini cebine koyacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Türkiye, D Grubu’nda mücadele edecek.

ABD'nin başkenti Washington’da gerçekleştirilen kura çekimine göre Türkiye’nin dahil olacağı grup netleşmiş durumda. Ancak son katılımcılar play-off karşılaşmalarının ardından kesinlik kazanacak.

D Grubu Takımları

ABD

Avustralya

Paraguay

Türkiye (Kosova’yı elemesi halinde)

TÜRKİYE’NİN DÜNYA KUPASI MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılması halinde karşılaşacağı rakipler oldukça dikkat çekici. D Grubu’nda yer alacak ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri şunlar olacak:

Bu grupta mücadele edecek olan Türkiye, güçlü rakipler karşısında üst tura çıkmak için kritik maçlara çıkacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI FORMATI VE DETAYLAR

2026 Dünya Kupası, tarih boyunca ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek. Turnuva 12 grupta oynanacak ve her grupta 4 takım yer alacak.

Toplam 12 grup

Her grupta 4 takım

Üst tura çıkan takımlar eleme sistemiyle ilerleyecek

Açılış karşılaşması ise Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak.

2026 DÜNYA KUPASI TÜM GRUPLAR

Grup Takımlar A Meksika, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti, Danimarka/Çekya B Kanada, İsviçre, Katar, (İtalya/Bosna Hersek) C Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti D ABD, Avustralya, Paraguay, Avrupa play-off C (Türkiye-Kosova) E Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao F Hollanda, Japonya, Tunus, (İsveç/Polonya) G Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda H İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları I Fransa, Senegal, Norveç, Irak/Bolivya J Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün K Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, (Demokratik Kongo Cumhuriyeti/Jamaika) L İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye’nin turnuvaya katılması halinde oynayacağı maçlar ve tarihleri şu şekilde:

13 Haziran: Avustralya – Vancouver (TSİ 07.00)

19 Haziran: Paraguay – San Francisco Bay (TSİ 07.00)

26 Haziran: ABD – Los Angeles (TSİ 05.00)

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI YOLUNDA KRİTİK MAÇ: KOSOVA

A Milli Takım için en kritik eşik Kosova karşılaşması olacak. Bu maçtan alınacak galibiyet, Türkiye’nin Dünya Kupası’na doğrudan katılımını sağlayacak.

Türkiye Dünya Kupası’na katılırsa hangi grupta olacak?

Türkiye, Kosova’yı elemesi halinde D Grubu’nda yer alacak.

Türkiye’nin Dünya Kupası rakipleri kimler?

ABD, Avustralya ve Paraguay olacak.

2026 Dünya Kupası kaç takımla oynanacak?

Turnuva tarihinde ilk kez 48 takım katılımıyla düzenlenecek.

Türkiye Dünya Kupası maçları ne zaman?

13, 19 ve 26 Haziran tarihlerinde oynanacak.

D Grubu’nda hangi takımlar var?

ABD, Avustralya, Paraguay ve Türkiye (katılması halinde).