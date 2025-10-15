Türkiye Dünya Kupası'nı garantiledi mi? Türkiye grupta birinci olabilir mi?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan’ı Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle 4-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Ay-Yıldızlılar puanını 9’a yükselterek büyük bir avantaj yakaladı. Peki Türkiye Dünya Kupası'nı garantiledi mi ve grupta birinci olma şansı hâlâ var mı? İşte detaylar...

E GRUBU SON DURUM

Türkiye, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan topladı. Lider İspanya 4’te 4 yaparak 12 puanla zirvede yer alıyor. Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise 0 puanla son sırada.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NI GARANTİLEDİ Mİ?

Türkiye Henüz matematiksel olarak Dünya Kupası biletini garantilemiş değil. Ancak A Milli Takım, kalan iki maçta alacağı bir galibiyetle Play-Off biletini neredeyse kesinleştirecek. Türkiye’nin grubu ikinci sırada tamamlaması hâlinde, UEFA Uluslar Ligi’nden gelen takımlar ve diğer grup ikincileriyle birlikte Play-Off etabında yer alacak.

PLAY-OFF FORMATI NASIL?

Play-Off turu 16 takımdan oluşacak. Bu takımlar; Avrupa Elemeleri’nde ikinci olan 12 takım ile Uluslar Ligi’nden gelen 4 takımdan oluşacak. Takımlar tek maç üzerinden yarı final ve ardından final oynayacak. Yarı finaller 26-28 Mart 2026, finaller ise 29-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

TÜRKİYE 1. TORBADA OLABİLİR!

Türkiye'nin mevcut puan durumuyla Play-Off’ta 1. torbada yer alma ihtimali yüzde 95. Bu durumda Türkiye ilk maçı evinde oynayacak ve güçlü rakiplerle eşleşmeyecek. 4. torbadan gelecek takımlardan biriyle karşılaşacak.

Muhtemel 4. Torba Takımları

İsveç

Kuzey Makedonya

Kuzey İrlanda

Moldova

Muhtemel 2. Torba Takımları

Polonya

İskoçya

Macaristan

Çekya

Muhtemel 3. Torba Takımları

Romanya

Slovakya

Slovenya

Arnavutluk

torbada yer almanın avantajı, güçlü takımlarla (örneğin İtalya, Ukrayna, Galler gibi) eşleşmemek anlamına geliyor.

ULUSLAR LİGİ’NDEN KİMLER GELEBİLİR?

UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre Play-Off’a katılabilecek 4 takım şu şekilde:

Galler

Romanya

İsveç

Kuzey İrlanda

Bu takımlar, gruplarında ilk ikiye giremeyen ancak Uluslar Ligi performansına göre hak kazanan ekipler olacak.

TÜRKİYE GRUPTA BİRİNCİ OLABİLİR Mİ?

Evet, Türkiye’nin grup lideri olma şansı hâlâ var. İspanya kalan maçlarında 15 Kasım 2025’te Gürcistan ve 18 Kasım 2025’te Türkiye ile karşılaşacak. Eğer İspanya Gürcistan karşısında puan kaybeder ve Türkiye, İspanya’yı yenerse Ay-Yıldızlılar grubu lider tamamlayabilir ve Dünya Kupası biletini doğrudan alabilir.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

15 Kasım 2025 – Bulgaristan – Türkiye

18 Kasım 2025 – İspanya – Türkiye

