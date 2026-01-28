Türkiye, elektrikli araba satışlarında Avrupa'da 4'üncü sırada

Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç satışı giderek artıyor. Ekonomim'de yer alan habere göre geçen yılın tamamında Türkiye pazarında satılan her 100 otomobilden 45’ini elektrikli ve hibrit araçlar oluştururken bu araçların trafikteki payı da iki katına yakın artış kaydetti.

Bu yıl pazara 26 yeni elektrikli model sunulacağını belirten Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Platformu (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, “Tam elektrikli satışlarının 310 bine, toplam elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının ise 550 bin adede ulaşacağını öngörüyorum” dedi.

TRAFİKTEKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI, 370 BİN ADEDİ AŞTI

Pazardaki değişim, trafiğe kayıtlı araç parkına da yansıdı. Elektrikli araçların payı yüzde 1,1’den 2,1’e; hibrit araçların payı da yüzde 3,5’ten 6,1’e yükseldi. Böylece her iki grubun payı 1,7 kat artarak yüzde 6’yı aştı. TÜİK verilerine göre trafikteki elektrikli araç sayısı 370 bin adedi aşarken, hibrit araç sayısı da 700 bin adedi geçti.

Ocak–Aralık 2025 döneminde Türkiye’de elektrikli otomobil satışları yüzde 82 artarak 191.960 adet olarak gerçekleşti. Böylece elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 17,7’ye çıktı. Elektrikli araç pazarındaki büyümenin segment lideri TOGG olurken onu küresel markalar Tesla ve BYD takip etti.

BENZİN VE DİZEL GERİLİYOR

2025 yılında benzinli otomobil satışları yüzde 13,9 düşüşle 509.217 adede gerilerken, dizel segmenti yüzde 16,3 daralarak 80.346 adetle sınırlı kaldı. Otogazlı modellerde sınırlı da olsa artış görüldü. Buna karşılık hibrit otomobiller 295.378 adetle tarihsel zirveye çıktı. Hibrit satışları bir yılda yüzde 62,7 artış kaydederken, bu segmentin pazar payı yüzde 27,2’ye yükseldi.

AVRUPA'DA 4'ÜNCÜ SIRADA

The Guardian'ın haberine göre ise 2016 yılında Türkiye'de trafiğe kayıtlı sadece 44 elektrikli araç vardı. Bugün ise elektrikli ve hibrit araç satışında Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ortalamasını yakaladı. Türkiye pazarı şu anda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın dördüncü büyük pazarı konumunda.

ARTIŞTA EŞİTSİZ ÖTV ETKİSİ

The Guardian'a göre analistler, bu patlamayı Türkiye'nin özel tüketim vergisindeki eşitsizliğe bağlıyorlar. Bu eşitsizlik, elektrikli otomobilleri benzer benzinli otomobillere göre sadece biraz daha pahalı hale getiriyor. Ağustos ayında hükümetin elektrikli araçlara uyguladığı vergileri artırmasına rağmen satışlar yüksek seviyede kaldı.

Araç filolarının elektrikli hale getirilmesi, ulaşım sektörünün karbondan arındırılması ve kirliliğin azaltılması için önemli bir adım olarak görülüyor ancak birçok bölgede bu çabalar engellerle karşılaşıyor. 1990'dan bu yana otomobillerden kaynaklanan küresel ısınmaya neden olan emisyonların %17 arttığı AB'de, içten yanmalı motorların aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik girişimler otomobil endüstrisinin şiddetli direnişiyle karşılaşıyor.