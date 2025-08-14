Türkiye elektrikte tüm zamanların rekorunu kırdı

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, 28 Temmuz 2025’te saatlik elektrik yükünün 59.335 MWh ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, sıcak hava dalgaları, elektrikli araç şarjı, turizm yoğunluğu ve veri merkezlerinin artan yükünün rekorun başlıca nedenleri olduğunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, TEİAŞ ve elektrik dağıtım şirketlerinin ise bu sınavı başarıyla geçtiğini söyledi.

Yenilenebilir enerji uzmanı ve TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, Türkiye’nin elektrik tüketiminde tarihi bir haftayı geride bıraktığını açıkladı. TEİAŞ verilerine göre 28 Temmuz 2025 günü, saatlik elektrik yükü 59.335 MWh ile tüm zamanların zirvesine çıktı. Bu rakam yaklaşık 60 GW anlık güç talebine karşılık geliyor.

Aynı hafta içinde günlük bazda da rekor kırıldığını belirten Öner, "Artan sıcak hava dalgaları, elektrikli araç şarjı, veri merkezlerinin artan yükü, su pompalarının sürekli çalışması, ev ve işyerlerinde soğutma sistemlerinin kesintisiz devrede olması, günlerin uzunluğu ve sıcakların uyku kalitesini düşürmesi nedeniyle insanların daha fazla uyanık kalması ve buna bağlı internet kullanımı ile yoğun klima kullanımı bu rekorun başlıca nedenleri oldu" dedi.

Sıcak hava dalgaları etkili oldu

Öner, Türkiye’nin yaz aylarındaki elektrik tüketim profilinin uzun süredir artış eğiliminde olduğunu hatırlatarak, 2025 yazında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin tabloyu daha da ağırlaştırdığını vurguladı.

Öner elektrik tüketimindeki artıyın sebeplerini şöyle sıraladı:

Klima kullanımı zorunluluk haline geldi: Anadolu’nun birçok kentinde sıcaklıkların 40C’ye yaklaşmasıyla klima, evlerde ve işyerlerinde hayati bir ihtiyaç haline geldi.

Su tüketimi arttı: Sıcak hava duş alma ve çamaşır yıkama sıklığını yükseltti, su pompalarının daha uzun süre çalışması elektrik talebini artırdı.

Gıda muhafazası: Marketler ve evlerdeki soğutucu dolaplar 24 saat yüksek kapasiteyle çalıştı."

Turizm ve elektrikli araç etkisi

2025 yaz sezonunun yabancı turist girişlerinde rekor yılı olduğunu belirten Öner, otellerin soğutma ve aydınlatma sistemlerinin sürekli devrede kalmasının tüketimi daha da yükselttiğini ifade etti. Elektrikli araç sayısındaki artışın ve şarj istasyonlarının yoğun kullanımının ise günlük elektrik yüküne binlerce megavat saat ek yük getirdiğini söyledi.

Veri merkezleri ve dijitalleşme

Artan internet kullanımı, e-ticaret ve dijital hizmet talebiyle Türkiye genelinde veri merkezlerinin sayısının ve yükünün hızla arttığını aktaran Öner, "Bu tesisler 7/24 çalışıyor ve yüksek soğutma ihtiyacı nedeniyle ciddi miktarda elektrik tüketiyor"ifadesini kullandı.

Sınav başarıyla geçildi

Rekor talebe rağmen herhangi bir kesinti veya ciddi arz sorunu yaşanmadığını vurgulayan Öner, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve elektrik dağıtım şirketleri bu zorlu sınavı başarıyla geçti. Bu durum, ülkemizin elektrik altyapısının yüksek talep anlarında ne kadar güçlü olduğunu gösterdi" değerlendirmesini yaptı.