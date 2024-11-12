Türkiye ‘Elektronik seçim’ sistemine mi geçecek?
TV100 programcısı Sinan Burhan, YSK Başkanı Ahmet Yener'in “Elektronik oylama sistemi"ne ilişkin hazırlıkların tamamlandığına ilişkin açıklamasını aktardı.
Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan tv100 programcısı Sinan Burhan 'Elektronik seçim' sistemi ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in kendisine yaptığı, açıklamayı tv100 ekranlarında paylaştı.
Sinan Burhan, Yener'in “Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde" dediğini aktardı.
Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan tv100 programcısı Sinan Burhan 'Elektronik seçim' sistemi ile ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener’in kendisine yaptığı açıklamayı paylaştı.
YENER: TÜM HAZIRLIKLARIMIZ YAPTIK
Sinan Burhan açıklamasında şunları söyledi:
“Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar’ diyor. Bu gerçekten tarihi bir açıklama. Bu çok tartışılır.
Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor."
ŞUBAT AYINDA ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTI
Türkiye'de, elektronik seçim sistemine geçilebilmesi için YSK uzmanların da yer aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından oluşturulan çalışma grubu, 2024 yılının Şubat ayında teknik çalışmalara başlamıştı.