Türkiye enerji enflasyonunda açık ara zirvede

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tarafından yayımlanan Aralık 2025 tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, enerji kaleminde yıllık enflasyon yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Bu oran, Kasım 2025’e kıyasla gerilemeye işaret ediyor.

Enerji başlığı; elektrik, doğalgaz ve diğer yakıtların yanı sıra kişisel ulaşım araçları için yakıt ve yağları da kapsıyor. Veriler, enerji fiyatlarındaki küresel baskının 2025’in son ayında genel olarak zayıfladığını gösteriyor.

TÜRKİYE AÇIK ARA İLK SIRADA

Aralık 2025 itibarıyla OECD ülkeleri içinde en yüksek enerji enflasyonu Türkiye’de kaydedildi. Türkiye’de enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 29,4 arttı. Bu oran, ikinci sıradaki Lüksemburg’un (yüzde 14,5) yaklaşık iki katı.

Türkiye’yi sırasıyla:

Lüksemburg (%14,5)

Avusturya (%8,9)

Yeni Zelanda (%7,0)

Avustralya (%6,9)

Şili (%6,2)

izledi.

Veriler, Türkiye’nin enerji fiyatlarındaki artışta OECD ortalamasından belirgin şekilde ayrıştığını ortaya koyuyor.

ABD VE AVRUPA’DA SINIRLI ARTIŞ

Aralık 2025’te:

ABD’de enerji enflasyonu %2,3,

Birleşik Krallık’ta %1,7,

İspanya’da %3,4,

Almanya’da ise %-1,3 olarak gerçekleşti.

Almanya ve Yunanistan gibi bazı ülkelerde enerji fiyatları yıllık bazda geriledi. Bu tablo, Avrupa’nın bir bölümünde enerji fiyatlarının baz etkisi ve küresel emtia fiyatlarındaki dengelenme sayesinde aşağı yönlü seyrettiğini gösteriyor.

NEGATİF ENERJİ ENFLASYONU GÖRÜLEN ÜLKELER

OECD verilerine göre Aralık 2025’te bazı ülkelerde enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla düştü. En dikkat çekici düşüşler:

Kanada: %-8,8

Fransa: %-6,6

İsviçre: %-5,3

Belçika: %-5,0

Estonya: %-5,0

Bu ülkelerde enerji maliyetlerindeki gerileme, genel enflasyon üzerindeki baskıyı sınırlayıcı bir rol oynuyor.

KÜRESEL ENERJİ FİYATLARINDA DENGE ARAYIŞI

OECD’nin 2026 tarihli CPI (TÜFE) ve HICP verilerine dayanan çalışması, 2025’in son çeyreğinde enerji fiyatlarında küresel ölçekte belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ancak ülkeler arası farklar oldukça yüksek.

Türkiye örneği, enerji fiyatlarındaki iç dinamiklerin -kur hareketleri, vergi politikaları ve idari fiyat ayarlamaları gibi- küresel eğilimlerden ayrışabildiğini gösteriyor.

OECD ortalaması yüzde 1,6 seviyesine gerilerken, bazı ülkelerde enerji fiyatlarının düşüşe geçmesi, 2026’ya girerken enflasyon görünümünde enerji kaynaklı baskının zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Ancak Türkiye gibi yüksek oranlı ülkelerde enerji kaleminin genel enflasyon üzerindeki etkisi güçlü biçimde devam ediyor.