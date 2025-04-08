Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Tanju Özcan'a tepki

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, hakaret etmek için 'Ermeni' ifadesini kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Maşalyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu topraklarda yüzyıllardır yaşayan Ermeni toplumunun, Türkiye'nin köklü ve ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Maşalyan, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ermeni kimliğini hedef alan nefret söylemleri, sadece bir halkı değil ortak geçmişimizi ve birlikte yaşama irademizi de açıkça hedef almaktadır. Bu tür söylemler ne dün ne bugün kardeşliğe, birliğe ve toplumsal barışa hizmet etmiştir, bundan sonra da etmeyecektir" dedi.

Maşalyan, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ermeni kimliğini hedef alan nefret söylemleri, sadece bir halkı değil, ortak geçmişimizi ve birlikte yaşama irademizi de açıkça hedef almaktadır. Bu tür söylemler ne dün ne bugün kardeşliğe, birliğe ve toplumsal barışa hizmet etmiştir, bundan sonra da etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"SADECE AZINLIKLARI DEĞİL TÜM TOPLUMU YARALAR"

Maşalyan, nefret dilinin meşrulaştırılmasına, toplumsal huzuru tehdit eden ayrımcı ifadelerin görmezden gelinmesine asla müsamaha gösterilemeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle yetkilileri ve kamuoyunu daha sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyor, Ermeni toplumunu, herhangi bir ulusu veya ırkı hedef alan her türlü ayrımcı ve dışlayıcı söylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. Toplumların bir arada yaşamasının temeli, eşitlik, saygı ve ortak değerlerde buluşmaktır. Bu ilkeleri zedeleyen her yaklaşım, sadece azınlıkları değil tüm toplumu yaralar."

Bu topraklarda yüzyıllardır yaşayan Ermeni toplumu, bu ülkenin köklü ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kadim halk, tarih boyunca bu topraklara kültürel, ekonomik ve toplumsal açıdan önemli katkılarda bulunmuş, bugün de aynı kararlılıkla varlığını sürdürmektedir. pic.twitter.com/RVD7c6i2Xy — Patrik Sahak II (@SahakSrpazan) April 7, 2025

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 5 Nisan Cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Keşke ermeni baban 2 sn erken davransaymış ta,sen öcalan keşke hiç doğmasaydın! İnşallah son doğum günün olur! Hain adam.."

Editörün notu: Yazım yanlışları Tanju Özcan'a aittir

KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Tanju Özcan'ın 16 Mayıs 2022'deki belediye meclisi toplantısında el kaldıran AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Bir yıl partiden uzaklaştırma cezası alan Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Özcan, uzaklaştırma cezası bitince Haziran 2023'te partiye geri dönmüştü.

Tanju Özcan'ın son açıklamaları kamuoyu tarafından tepki ile karşılanırken CHP’den herhangi bir kınama ya da benzeri açıklama gelmedi.





