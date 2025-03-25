Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden tutuklama tepkisi: Hukuk dışı kararı kabul etmiyoruz

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, gözaltına alınan gazeteciler AFP muhabiri Yasin Akgül, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Gökhan Kam ve Bülent Kılıç'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Orotesto ve gösterileri sırasında görev yapan foto muhabirleri ve muhabirlerin 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan tutuklanması hukuka aykırı, vicdana sığmayan, asla kabul edilemez bir karardır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Ne evrensel hukuğa ne kamu vicdana sığmayan bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini, meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" denildi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul’da yürütülen soruşturmaların ardından başlayan protesto ve gösterileri sırasında görev yapan foto muhabirleri ve muhabirlerin “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçundan tutuklanması hukuka aykırı, vicdana sığmayan, asla kabul edilemez bir karardır.

Foto Muhabirleri, olayların öznesi, tarafı değil, tanığıdır. Foto muhabirleri, objektifleriyle gerçeği belgeleyen, yaşananları toplumsal hafızaya taşıyan ve kamuoyu adına görev yapan gazetecilerdir. Foto muhabirlerinin, çektiği fotoğraflar kanıt niteliğinde belgedir. Bir olayı, yaşanan hüzün ve sevinçleri toplum adına fotoğraf makinesi ile belgelemek, ancak ve ancak orada fiilen olmakla mümkündür.

O foto muhabirleri; 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimindeki ihanetin boyutunu belgelediler. Marmara, Van, 6 Şubat depremlerinde ülkenin yaşadığı acıyı çektiği fotoğraf kareleri ile hafızalara kazıdılar. Gazze’de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurdular. Karabağ zaferinde, Suriye’de yaşanan devrimde deklanşöre bastılar. Bunun gibi yüzlerce olayda tarihin sessiz tanıkları olarak görevlerini yaptılar.

Dün olduğu gibi bugünde tarihe kelimelerin anlatamayacağı kadar güçlü kanıtlar sunan foto muhabirlerinin, gazetecilerin sırf işlerini yapmak için orada bulunmalarının yok sayılıp tutuklanmasını asla kabul etmiyoruz.

Ne evrensel hukuğa ne kamu vicdana sığmayan bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini, meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz."