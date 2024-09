Türkiye Galler karşısına çıkıyor: Galler - Türkiye Uluslar Ligi maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye- Galler maçının oynanmasına saatler kaldı. Galler - Türkiye maçı hangi kanalda? Galler Türkiye maçı saat kaçta ve nerede oynanacak? Galler Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylara bakalım:

GALLER - TÜRKİYE MAÇININ ADAY KADROSU

Türkiye'nin, deplasmanda oynayacağı Galler maçı için 28 kişilik aday kadrosu açıklandı. Futbolcular Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Türkiye'nin Galler maçı aday kadrosu şöyle: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer , Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Umut Nayir.

FERDİ NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

Brighton'a transfer olan başarılı milli sol bek Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alamadı.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye, Galler ile deplasmanda Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak. Galler - Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Türkiye Galler maçı TRT 1 televizyonundan şifresiz olarak yayınlanacak.