Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyet için Galler karşısına çıkıyor. Maçın başlamasına günler kala Türkiye-Galler maçı hangi kanalda ve Türkiye-Galler maçı ne zaman sorularının yanı sıra Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar sorusu da yanıt buldu. Peki, Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü 20.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Galler maçı hangi kanalda sorusu da yanıt buldu. Türkiye-Galler maçı saat 16 Kasım Cumartesi günü 20.00'da oynanacak. Türkiye Galler maçı, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Galler maçı için bileti fiyatları 250 ile 500 TL arasında değişiyor. Türkiye Galler maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt Tribün Blokları: 500 TL

Doğu Alt Tribün Blokları: 500 TL

Batı Üst Tribün Blokları: 500 TL

Doğu Üst Tribün Blokları: 500 TL

Güney Alt Kale Arkası Blokları: 250 TL

Güney Üst Kale Arkası Blokları: 250 TL

Kuzey Alt Kale Arkası Blokları: 250 TL

Kuzey Üst Kale Arkası Blokları: 250 TL

TÜRKİYE'NİN GALLER KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

Türkiye'nin Galler karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor: Mert, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan, Okay, Hakan, Kerem, İrfan, Umut.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Türkiye'nin UEFA tarafından açıklanan Uluslar B Ligi 4. grup maçlarının yer aldığı fikstürü şu şekilde: