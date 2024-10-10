Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3. 'Ey Özgürlük!' sergisini düzenliyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi’nin (#EYÖZGÜRLÜK) 3’üncüsü 14 Ekim 2024 Pazartesi günü gazeteciler ve sanatseverlerle TGC Basın Müzesi’nde buluşacak. Sergide 24 sanatçı yer alıyor.

3.Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi’nde sanatçıların resim, seramik, heykel, fotoğraf ve kolajdan oluşan eserleri sergilenecek.

Serginin Küratörlüğünü Kültür Sanat Komisyonu Sekreteri Fatma Batukan Belge üstlendi. Sergi Koordinatörlüğünü Genel Sekreter Sibel Güneş’in yaptığı Murat Erdin, Aybeniz Ece Uçan, Cihan Oğuz, Erol Aktı, Esin Yolçınar ve Öznur Oğraş Çolak’tan oluşan Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenleniyor.

SERGİYE KATILAN SANATÇILAR

Sergide Ayfer Karamani, Belgin Şahin, Cem Kara, Çağrı Saray, Deniz Dalman, Elif Aydoğdu Ağatekin, Ercan Arslan, Ezgi Karaata, Evren Gül, Fatma Batukan Belge, Gül Delemen, Gültekin Çizgen, Kaan Sağanak, Mehmet Aksoy, Meliha Coşkun, Neslihan Demircioğlu, Parandis Tayar, Sevim Arslan, Serhat Gökçaylar, Süreyya Acar, Tan Oral, Turhan Selçuk, Vedat Arık ve Zafer Temoçin’in eserleri yer alıyor.

Ayrıca TGC Basın Müzesi’nde Yasaklı Kitaplar Sergisi de görülebilecek.

Sergi 14 Ekim-1 Kasım 2024 tarihleri arasında TGC Basın Müzesi’nde görülebilir.