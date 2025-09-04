Türkiye Gazeteciler Cemiyeti : BirGün TV’ye lisans dayatmasından vazgeçilmelidir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından BirGün TV'den lisans istemesinin ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "BirGün TV’ye lisans dayatmasından vazgeçilmelidir. Bu son gelişme ışığında bir kez daha hatırlatıyoruz ki iktidarın eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına müdahalesi nedeniyle halkın haber alma ve gerçeğe erişim hakkı da zarar görmektedir. Gazetecilik suç değildir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır. Ancak her gün Türkiye’de basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne zarar veren engellemelere bir yenisi eklenmektedir.

"HALKIN HABER ALMA VE GERÇEĞE ERİŞİM HAKKI DA ZARAR GÖRMEKTEDİR"

Son olarak iktidara yakın onlarca kanal lisans ücreti ödemeden yayınlarını sürdürürken Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) BirGün TV'ye lisans alması için 72 saat süre verdi. Birgün TV 72 saat içerisinde başvuru yapmazsa RTÜK erişim engeli isteyecek. BirGün TV’ye lisans dayatmasından vazgeçilmelidir. Bu son gelişme ışığında bir kez daha hatırlatıyoruz ki iktidarın eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına müdahalesi nedeniyle halkın haber alma ve gerçeğe erişim hakkı da zarar görmektedir.

"RTÜK’Ü KARARLARINDA ANAYASA’YA, BASIN VE DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGILI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Gazetecilik suç değildir. Kamu çıkarını doğrudan ilgilendiren konuların özgürce, bağımsız bir şekilde haberleştirilmesinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. RTÜK’ü kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, tarafsız davranmaya çağırmaya devam ediyoruz.”