Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Metin Göktepe’yi andı: Unutturmayacağız

Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin öldürülmesinin üzerinden 29 yıl geçti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, haber peşindeyken polis tarafından gözaltına alınıp 28 yaşında, 8 Ocak 1996’da katledilen Metin Göktepe için anma mesajı yayınladı.

TGC, mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Müzesi’nde son 100 yıl içinde güç odakları tarafından hedef gösterilen ve uğradıkları saldırılarda can vermiş 67 gazetecinin fotoğrafı bulunuyor. 8 Ocak 1996’da haber yaparken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak öldürülen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe de 67 meslektaşımız arasında yer alıyor. İnsan ve hak odaklı haberciliğin sembol ismi olan Metin Göktepe’nin ölümüne neden olan güvenlik görevlilerinin adalet tarafından cezalandırılması, arkadaşlarının, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ve tüm basın meslek örgütlerinin çabasıyla oldu.

Ancak aradan geçen 29 yıl sonra içinde bulunduğumuz korku ikliminde de ne yazık ki gazeteciliğin, gazetecilerin kuşatılmaya çalışıldığına tanıklık ediyoruz. Gazeteciler, bazı siyasetçiler ve güç odakları tarafından sürekli hedef gösteriliyor. Sözlü ve fiziksel şiddete uğruyor, haksız yere gözaltına alınıp tutuklanıyor. Gazetecilere saldıranlar cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Evrensel ilkelerle mesleğini yapan her gazeteci baskıyla, işsizlikle tehdit ediliyor. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hak haberciliğin simgesi Metin Göktepe’yi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Onu hiç unutmayacağız ve unutturmayacağız.”